Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia: Tạo động lực hút dòng vốn mới

(TBTCO) - Tại Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia trao đổi nhiều nội dung, định hướng về phát triển thị trường chứng khoán và thị trường tài chính hai bên. Đồng thời, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác, qua đó mở rộng dòng vốn và thúc đẩy nguồn vốn chất lượng cao chảy vào Việt Nam.

Trong hai ngày 27 - 28/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia tổ chức Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025, thực hiện Kế hoạch hành động triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2024 - 2028.

Tăng cường hợp tác tài chính, mở rộng dòng vốn vào thị trường chứng khoán

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Dương Hùng Cường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, sự kiện lần này là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu bước triển khai cụ thể Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính được ký kết vào năm 2024 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia.

Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác tài chính, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Toàn cảnh Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025. Ảnh tư liệu.

"Chúng tôi đánh giá cao thế mạnh của Bộ Ngân khố Australia trong lĩnh vực quản lý tài chính công, từ chính sách tài khóa và kinh tế, đến tạo môi trường đầu tư thuận lợi; từ cải cách quản lý thuế, đến phát triển thị trường tài chính theo hướng xanh và bền vững... Vì vậy, chúng tôi mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề này" - lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại khẳng định.

Chia sẻ về tình hình phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Chiến -Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, FTSE Russell đã chính thức công bố việc nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

"Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, từ nay đến năm 2030, Việt Nam có thể thu hút 25 - 30 tỷ USD vào thị trường, tương đương 4 - 6 tỷ USD mỗi năm. Đây là nguồn lực quan trọng hỗ trợ sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế". Ông Nguyễn Khắc Chiến -Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần trải qua một kỳ đánh giá, rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Một điểm quan trọng được nhấn mạnh là Việt Nam phải tiếp tục cải thiện để tạo điều kiện cho các tổ chức đầu tư có thể tiếp cận thị trường thông qua các nhà môi giới toàn cầu và đơn giản hóa thủ tục, giúp nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi giao dịch.

"Khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được đưa vào các rổ chỉ số và đứng cùng nhóm với các thị trường như: Trung Quốc, Ấn Độ hay Kuwait... đều là những thị trường lớn" - ông Chiến nhấn mạnh.

Việc nâng hạng kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ không chỉ cho cải cách quản lý, giám sát và vận hành thị trường, mà còn tạo động lực để các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng cải tổ. Có thể sẽ xuất hiện cuộc “chạy đua” giữa các doanh nghiệp top đầu, đặc biệt nhóm top 100, nhằm lọt vào danh mục được lựa chọn của FTSE, qua đó, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cổ đông, đồng thời nâng cao chất lượng chung của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc nâng hạng cũng giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn, công khai và minh bạch hơn. Các thành viên thị trường, đặc biệt là công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, sẽ buộc phải nâng cao hiệu quả hoạt động để phục vụ nhà đầu tư nước ngoài tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và vận hành chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo ông Chiến, Hệ thống KRX được đưa vào vận hành đáp ứng kỳ vọng của thị trường và xử lý được khối lượng giao dịch rất lớn. Ngay sau khi hệ thống vận hành từ tháng 5, tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn, góp phần giúp thị trường bứt phá trong các tháng 6, 7, 8; chỉ số VN-Index đạt mức cao nhất trong nhiều năm và có những phiên giá trị giao dịch xấp xỉ 3 tỷ USD.

Sự thành công này có sự cam kết và chỉ đạo rất mạnh mẽ từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng hành động nhanh chóng của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính sửa đổi các quy định liên quan đến mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài; giảm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự cho nhà đầu tư và quỹ đầu tư nước ngoài.

Hoàn thiện khung pháp lý tài sản mã hóa, hút vốn ngoại

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư nước ngoài cần được tạo điều kiện tiếp cận thị trường thông qua các bên môi giới toàn cầu. Việt Nam mong muốn tìm hiểu thêm về các quy định xuyên biên giới, đặc biệt là những quy định nghiêm ngặt khi phát triển các dịch vụ đi kèm như tái bảo hiểm.

Về quản lý tài sản mã hoá, theo lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Việt Nam đang trong giai đoạn khởi đầu xây dựng khung pháp lý liên quan đến tài sản mã hóa, trong khi Australia đã đưa ra định nghĩa rõ ràng. Đây là lĩnh vực mới xét trên phương diện pháp lý và Việt Nam mong muốn trao đổi thêm kinh nghiệm.

Việt Nam cũng kỳ vọng Australia mang nhiều nguồn vốn hơn vào thị trường chứng khoán, trái phiếu, quỹ hưu trí...; đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Australia.

Hai bên trao đổi về tình hình phát triển thị trường chứng khoán, thị trường tài chính tại Việt Nam và Australia. Ảnh tư liệu.

Từ phía Australia, ông Terence (Terry) Kouts - đại diện Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) cho biết, Australia đã công bố và cập nhật vào ngày 29/10 một cách tiếp cận mới đối với tài sản mã hoá, kèm theo các khuyến nghị liên quan. Hiện vấn đề này vẫn còn gặp phải những quan điểm khác nhau giữa các ngành và cơ quan, trong khi tiến trình xây dựng luật lại chậm hơn so với thực tiễn. Australia cũng đang trong quá trình phức tạp để điều chỉnh quy định và phương thức quản lý.

Về vai trò của các bên môi giới toàn cầu, theo ông Terry, Australia có thị trường phát triển tốt với số lượng lớn các đơn vị môi giới được cấp phép cung cấp dịch vụ, đơn vị xây dựng cơ chế cấp phép và các quy định liên quan.

Ông Terry cũng đề cập đến hệ thống quỹ hữu trí tại Australia, với quy mô rất lớn khoảng 4.000 tỷ USD và tiếp tục gia tăng, lớn hơn cả mức vốn hóa trên thị trường do ASIC quản lý. Các quỹ hưu trí hoạt động và triển khai nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tại Australia, quỹ hưu trí đầu tư khoảng 25% vào thị trường do ASIC giám sát, đầu tư ra nước ngoài và rót vào tài sản tư nhân... Tuy nhiên, Australia còn đang thiếu dữ liệu ở một số lĩnh vực của thị trường vốn tư nhân và cần giám sát chặt trên thị trường này.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, lãnh đạo Bộ Ngân khố Australia khẳng định, thời gian tới, Australia cam kết hỗ trợ và luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phát triển thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng./.