Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

(TBTCO) - Sáng 27/11 tại Kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).

Theo đó, về hỗ trợ, khuyến khích các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được quy định như sau: biện pháp hỗ trợ, khuyến khích về quy hoạch được ưu tiên tăng tối đa quy mô dân số khu vực dự án trên cơ sở đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (a); Cho phép thành phố được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trước (trong thời gian đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu) trên cơ sở cân đối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực; được cập nhật nội dung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt vào các quy hoạch cấp độ cao hơn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) (b); Cho phép thực hiện lựa chọn chủ đầu tư trước, sau đó chủ đầu tư phải có trách nhiệm lập Quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500 (c).

Nghị quyết cũng cho phép thành phố áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ cho việc tái định cư và tạm cư khi triển khai các dự án nói chung và dự án cải tạo chung cư cũ nói riêng, UBND Thành phố sẽ hỗ trợ chủ đầu tư bố trí tạm cư.

Các đại biểu tham gia bấm nút thông qua nội dung nghị quyết tại kỳ họp.

Trong trường hợp thành phố có đủ quỹ nhà, trường hợp được thành phố bố trí tạm cư, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chủ sở hữu thanh toán chi phí dịch vụ quản lý vận hành theo quy định.

Về biện pháp hỗ trợ, khuyến khích về tài chính và tín dụng, Nghị quyết quy định được miễn tiền thuê đất trong 3 năm đầu đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ phải ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước.

Trong phạm vi dự án các diện tích đất xây dựng nhà ở để tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình trong phạm vi dự án được miễn tiền sử dụng đất như thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ...

Đối với các trường hợp được quy định tại điểm (a, b, c nêu trên) mà diện tích sàn xây dựng tăng thêm được xử lý: miễn tiền thu sử dụng đất diện tích sàn xây dựng tăng thêm đối với các công trình công cộng, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ chiến sỹ. Giảm 50% số tiền sử dụng đất, thuê đất từ diện tích sàn tăng thêm đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ, nhà ở thương mại (nếu có).

Nghị quyết quy định bố trí ngân sách đầu tư công hằng năm của Thành phố để thực hiện biện pháp hỗ trợ cho các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị. Hỗ trợ chi phí thực hiện công tác kiểm định, đánh giá chất lượng công trình cần được cải tạo, chỉnh trang để đánh giá mọi yếu tố hoặc nguồn gốc gây hư hại, làm cơ sở để quyết định khả năng lựa chọn phương án cải tạo, chỉnh trang nhằm gìn giữ, phát huy được giá trị của các công trình. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND Thành phố quy định.

Nghị quyết cũng quyết nghị một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích về thủ tục hành chính như: hỗ trợ về cắt giảm, đẩy nhanh giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng liên quan đến dự án tái thiết cải tạo, chỉnh trang đô thị; thành lập tổ công tác liên ngành của TP. Hà Nội để hỗ trợ, đôn đốc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án tái thiết cải tạo, chỉnh trang đô thị; vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị...

Đối với các dự án nêu trên, các hộ gia đình, cá nhân phải di dời tái định cư được ưu tiên lựa chọn mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Đối với các dự án có dân, thành phố hỗ trợ việc bố trí quỹ nhà tạm cư hoặc quỹ nhà, quỹ đất phục vụ giãn dân trong trường hợp có yếu tố phải di dân, tái định cư. UBND thành phố quy định đảm bảo tính phù hợp cho từng dự án cụ thể./.