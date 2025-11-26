Giá vàng hôm nay (26/11): Thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn hôm nay (26/11) bật tăng hơn 2 triệu đồng/lượng, vàng miếng bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng bật tăng lên trên mức 4.100 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn hôm nay bật tăng hơn 2 triệu đồng/lượng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tăng hơn 35 USD/ounce, lên mức 4.130 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng đang lấy lại đà tăng khi giá bật tăng lên trên mức 4.100 USD/ounce, trong bối cảnh giới đầu tư bắt đầu đặt cược trở lại vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới.

Theo các chuyên gia, bất chấp những biến động gần đây, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, cũng như sự suy yếu của đồng USD. Trong bối cảnh này, vàng vẫn là một công cụ đa dạng hóa thiết yếu trong danh mục, giúp nhà đầu tư ứng phó với những bất định toàn cầu dai dẳng.

Từ năm 2022, tỷ trọng vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng mạnh. Cụ thể, vàng chiếm khoảng 13% dự trữ này vào năm 2022 và tăng lên khoảng 22% vào quý II/2025. Trong thời gian đó, giá vàng đã tăng khoảng 125%, từ 2.000 USD/ounce lên hơn 4.000 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 26/11/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 149,6 - 152,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.