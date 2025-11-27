Khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng kéo dài

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài trước ngày 30/11/2025.

Công điện số 230/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Ngày 22/10/2025, tại Thông báo số 569/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng ban Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban chỉ đạo 751) giao “Các bộ, cơ quan và địa phương liên quan chủ động rà soát, phân loại, cập nhật đầy đủ thông tin các dự án đã có kết quả thanh tra chuyên đề theo Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ tại bộ, cơ quan, địa phương mình, nêu rõ phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc theo kết luận thanh tra (trong đó cần làm rõ những dự án nào có tình huống pháp lý tương tự Nghị quyết số 170/2024/QH15 để đề xuất cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù) cập nhật dữ liệu đầy đủ trên Hệ thống 751 và chịu trách nhiệm về nội dung cập nhật”.

Khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát để giải quyết toàn diện các dự án tồn đọng kéo dài. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751), tính đến hết ngày 17/11/2025, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát, phân loại 616/898 dự án của 25 địa phương và 7 bộ, ngành, trong đó 7 địa phương và 3 Bộ chưa thực hiện thao tác rà soát, cập nhật kết quả thanh tra và phân loại nhóm xử lý trên Hệ thống 751.

Đồng thời, tại Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao “Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành việc thanh tra trước ngày 20/9/2025”. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án tại các bộ, ngành địa phương vẫn chưa có kết luận thanh tra ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, báo cáo kết quả thanh tra và phân loại trên Hệ thống 751.

Ngoài ra, tại Báo cáo số 2554/BC-TTCP ngày 17/10/2025 của Thanh tra Chính phủ, UBND TP. Đà Nẵng rà soát, báo cáo có 215 dự án, cơ sở nhà đất có tình huống pháp lý tương tự như trong Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15. Đến nay, UBND TP. Đà Nẵng chưa thực hiện việc rà soát, báo cáo trên Hệ thống 751 theo hướng dẫn tại văn bản số 16495/BTC-PTHT ngày 22/10/2025, số 13021/BTC-PTHT ngày 22/8/2025 của Bộ Tài chính.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết toàn diện các dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc đã được tổng hợp trên Hệ thống 751, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan thanh tra khẩn trương hoàn thành việc thanh tra và ban hành kết luận theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 trước ngày 26/11/2025.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, rà soát và phân loại các dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 16495/BTC-PTHT ngày 22/10/2025, số 13021/BTC-PTHT ngày 22/8/2025. UBND TP. Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xác định rõ các dự án có tình huống pháp lý tương tự Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15 trên Hệ thống 751. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/11/2025.