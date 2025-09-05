Thúc đẩy triển khai Hệ thống 751: Công cụ trọng điểm giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài

(TBTCO) - Chiều 5/9/2025, tại Hội nghị tập huấn toàn quốc do Ban Chỉ đạo về Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 tổ chức, ông Trịnh Đức Trọng – Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính) đã trình bày tổng thể về tiến độ triển khai Hệ thống 751, kết quả bước đầu đạt được và định hướng tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng trên toàn quốc.

Hội nghị nhằm mục tiêu giúp các bộ, ngành, địa phương nhận diện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chủ động xử lý vướng mắc, thúc đẩy giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí, thất thoát tài sản công và sớm đưa các dự án vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hợp nhất 7 Ban chỉ đạo, hệ thống hóa thành một đầu mối

Ngày 11/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 751/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng kéo dài (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 751). Đây là bước hợp nhất mang tính chiến lược từ 7 Ban chỉ đạo và tổ công tác trước đó, tạo nên một đầu mối thống nhất, tinh gọn, hiệu quả hơn.

Ông Trịnh Đức Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng. Ảnh: Đức Minh

Ngay sau đó, Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực đã khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu 751, tích hợp trên hạ tầng số của Hệ thống đầu tư công, nhằm ghi nhận, cập nhật và quản lý tập trung thông tin các dự án vướng mắc trên toàn quốc.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Phát triển hạ tầng đã giới thiệu tổng quan về kết cấu Hệ thống 751, đồng thời làm rõ trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc báo cáo thông tin, xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng kéo dài; hướng dẫn thống nhất việc cập nhật thông tin, rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho từng nhóm dự án đã thiết lập trên Hệ thống 751.

Tính đến ngày 5/9/2025, Hệ thống đã ghi nhận 2.991 dự án tồn đọng, được phân loại thành 16 nhóm vướng mắc và 5 cấp thẩm quyền xử lý. Con số này vẫn đang được cập nhật khi các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin.

Theo ông Trịnh Đức Trọng, việc xây dựng Hệ thống 751 không đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật, mà là bước tiến lớn trong quản trị đầu tư công, quản lý tài sản công theo hướng số hóa, công khai, minh bạch, trách nhiệm rõ ràng.

Rõ trách nhiệm – đúng thẩm quyền – minh bạch thông tin

Hệ thống 751 cho phép các bộ, ngành, địa phương với tư cách cơ quan chủ quản trực tiếp kê khai, cập nhật và đề xuất phương án xử lý vướng mắc của từng dự án. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 751 sẽ tổng hợp, phân nhóm, báo cáo cấp thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc của các bộ, ngành, địa phương về các chức năng của hệ thống 751. Ảnh: Đức Minh

Ông Trọng đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi đó là chỉ các dự án kê khai đầy đủ trên Hệ thống mới được xem xét tháo gỡ; địa phương, bộ, ngành phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của thông tin cung cấp; các cơ quan chủ quản phải xử lý theo thẩm quyền trước khi kiến nghị lên Trung ương.

“Mục tiêu không chỉ là xử lý từng dự án, mà là thiết lập một cơ chế bền vững, minh bạch, có tính hệ thống để chấm dứt tình trạng tồn đọng kéo dài, chồng chéo trách nhiệm” – ông Trọng khẳng định.

Kết quả bước đầu và tiếp tục tháo gỡ

Sau 6 tháng triển khai, Ban Chỉ đạo 751 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận đó là đã hoàn thành Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 và ban hành hướng dẫn vận hành, phân quyền truy cập; ban hành 6 công điện chỉ đạo, 5 văn bản hướng dẫn và đôn đốc thực hiện; tổ chức 4 tổ công tác kiểm tra thực địa tại 10 địa phương trọng điểm, hỗ trợ tháo gỡ nhiều dự án lớn như: Aquacity (Đồng Nai), 2 bệnh viện tại Đà Nẵng, các dự án đất đai tại TP. Hồ Chí Minh, Khu công nghiệp Biên Hòa 1…

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính và 33 điểm cầu địa phương. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Bộ nguyên tắc và giải pháp tháo gỡ tại văn bản 117/CV-BCĐ (ngày 5/8/2025), phân loại 7 nhóm dự án để xử lý phù hợp, gồm: Dự án đang bị thanh tra; dự án đã có kết luận thanh tra, bản án; dự án BT (xây dựng - chuyển giao); dự án vướng thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương; dự án đã được tháo gỡ; dự án cần Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách; dự án cần Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Sau khi nghe các hướng dẫn cụ thể, đại diện các bộ, ngành, địa phương khẳng định sẽ tiếp tục rà soát lại tất cả các dự án đã thống kê trên Hệ thống để phân loại đúng theo từng nhóm. Đồng thời, tiếp tục cập nhật thêm các dự án theo đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại đó là, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa kê khai đầy đủ dữ liệu; tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chờ chỉ đạo thay vì chủ động xử lý; một số nơi chưa thành lập Tổ công tác theo yêu cầu của Thủ tướng.

Trong khi đó, tại Thông báo Kết luận số 384/TB-VPCP (ngày 25/7/2025), Thủ tướng đã yêu cầu xử lý triệt để các tồn đọng, không để phát sinh vướng mắc mới; đồng thời nhấn mạnh việc tháo gỡ phải dựa trên trách nhiệm rõ ràng, thẩm quyền cụ thể, không đùn đẩy, không để sai phạm cũ sinh ra sai phạm mới.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc của các bộ, ngành, địa phương về các chức năng của Hệ thống 751. Trực tiếp giải đáp các vướng mắc của bộ, ngành, địa phương, Phó Vụ trưởng Trịnh Đức Trọng cho biết, cần xác định rõ dự án tồn đọng để cập nhật thông tin trên Hệ thống. "Những dự án đang chờ điều chỉnh, điều hòa vốn, có giải pháp triển khai không gọi là dự án tồn đọng kéo dài" - ông Trọng cho hay. Do đó, cần nhập đúng dự án nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót.

Sau khi nghe các hướng dẫn cụ thể, đại diện các bộ, ngành, địa phương khẳng định sẽ tiếp tục rà soát lại tất cả các dự án đã thống kê trên Hệ thống để phân loại đúng theo từng nhóm. Đồng thời, tiếp tục cập nhật thêm các dự án theo đúng hướng dẫn./.