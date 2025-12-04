Đẩy mạnh xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025

(TBTCO) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, diễn ra sáng 4/12/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng tốc, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả và kiên quyết không để xảy ra lãng phí, thất thoát trong quản lý tài sản công.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ) và đại diện các địa phương trên phạm vi cả nước.

Kết quả tích cực trong hoàn thiện chính sách và xử lý tài sản công

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua, công tác bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, nhà đất sau sắp xếp đơn vị hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và nhất là vai trò chủ động của các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 16 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 1 thông tư của Bộ để tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các văn bản mới được xây dựng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm theo phương châm “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”.

Cùng với đó, trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, Bộ Tài chính đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tháo gỡ. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận 202-KL/TW (ngày 31/10/2025) kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn lớn về quy hoạch, cho phép điều chỉnh quy hoạch ngay sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất, đồng thời định hướng rõ các hình thức sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 4 công điện, đặc biệt là Công điện số 213/CĐ-TTg (ngày 11/11/2025), yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ tài sản công, lập phương án quản lý, sử dụng, xử lý công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, cập nhật quy hoạch liên quan.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính liên tục đôn đốc, hướng dẫn với 3 công điện, 16 công văn; tổ chức 6 đoàn công tác làm việc trực tiếp với các địa phương và 16 lớp tập huấn trực tuyến cho hàng nghìn cán bộ cấp tỉnh, cấp xã. Bộ cũng cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn tại nhiều tỉnh theo nhu cầu thực tế.

Nhờ các giải pháp quyết liệt, đến ngày 1/12/2025, cả nước đã xử lý 17.496 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 65,89%. Trong đó có 798 cơ sở bố trí cho y tế, 4.002 cơ sở cho giáo dục, 1.314 cơ sở cho văn hóa - thể thao và 7.952 cơ sở bố trí làm trụ sở đơn vị hành chính, sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn 9.056 cơ sở cần tiếp tục xử lý, đòi hỏi sự tập trung cao trong thời gian tới.

Về trang bị phương tiện, đã có 3.232 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 97,32%) trên cả nước được trang bị xe ô tô phục vụ công tác; 100% đơn vị cấp xã báo cáo đã có đủ máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp cho bộ máy mới.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ xử lý trong giai đoạn tới

Mặc dù đã đạt đươc một số kết quả tích cực trong bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công, song với 9.056 cơ sở cần tiếp tục xử lý vẫn là một nhiệm vụ hết sức nặng nề cần phải thực hiện nhanh trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị trực tiếp và trực tuyến về bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ảnh: Mạnh Tuấn

Để tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành việc xử lý theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cục trưởng Cục Quản lý công sản đề nghị các địa phương bám sát và thực hiện nghiêm túc 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đẩy nhanh việc lập, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành liên quan ngay sau khi có thay đổi về công năng trụ sở. Đặc biệt, các địa phương phải hoàn thành quy hoạch tỉnh trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện xử lý tài sản theo đúng các hình thức luật định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 186/2025/NĐ-CP. Việc sắp xếp cần ưu tiên bố trí cho các mục tiêu công như y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, trụ sở công an xã… Trường hợp tài sản ở vùng sâu, vùng xa không còn phù hợp sử dụng, địa phương được phép phá dỡ và giao đất cho đơn vị theo quy định pháp luật.

Đồng thời, các địa phương phải thực hiện chuyển đổi công năng đúng thẩm quyền, đúng trình tự, bảo đảm công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần sớm ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản theo Nghị định 186/2025/NĐ-CP. Khi thẩm quyền rõ ràng, tiến độ xử lý tài sản dôi dư mới có thể được rút ngắn đáng kể.

Tiếp tục rà soát đầy đủ các cơ sở nhà, đất dôi dư, đặc biệt tại cấp xã, tránh bỏ sót; đồng thời khẩn trương lập và cập nhật kế hoạch xử lý. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan phải tổ chức bàn giao, tiếp nhận, thanh lý hoặc điều chuyển đúng quy định, đúng thời hạn.

Bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị cho hoạt động của bộ máy mới. Việc mua sắm hoặc điều chuyển tài sản phải căn cứ tiêu chuẩn, định mức, dự toán được giao; xử lý nghiêm các trường hợp lãng phí, sử dụng sai mục đích.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung ghi nhận nỗ lực của các địa phương, đồng thời đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh, nhất là những nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục và an ninh trật tự.