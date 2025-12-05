Chứng khoán ngày 5/12: VN-Index giữ sắc xanh nhờ họ Vingroup, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/12) ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh khi sắc đỏ bao trùm phần lớn nhóm ngành, nhưng VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là diễn biến bứt phá của VIC.

VN-Index tăng hơn 4 điểm

Diễn biến của thị trường chứng khoán cho thấy trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi VN-Index tăng điểm nhưng phần lớn cổ phiếu giảm. Dòng tiền hôm nay thận trọng, tập trung vào nhóm trụ thay vì lan tỏa trên toàn thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,08 điểm, lên mức 1.741,32 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 5/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 5/12 có: VIC (+9,32), VHM (+1,81), VPL (+0,88), GEE (+0,73), TAL (+0,28)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,20), TCB (-1,17), MBB (-1.,05), LPB (-0,98), VPB (-0,75).

Mặc dù điểm số tăng nhưng độ rộng của thị trường lại ở trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi số cổ phiếu tăng giảm chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 101 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và có tới 211 mã giảm giá.

Xét về nhóm ngành, 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành dầu khí, dịch vụ tài chính dẫn đầu đà giảm; ở chiều ngược lại, ngành bất động sản tăng mạnh nhất. Nhóm cổ phiếu Vin đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến trái chiều giảm -4,03điểm, về mức 1.975,5 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 24 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 3 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 19.153 tỷ đồng, giảm -15,51% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 20.083 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,66 điểm về mức 260,65 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,45 điểm về mức 120,49 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ quay đầu bán ròng khoảng 678 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 605 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 159 tỷ đồng. Theo sau, HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 84 tỷ đồng. Ngoài ra, VPB và MWG cũng được mua lần lượt 70 và 46 tỷ đồng. Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 138 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và ACB cũng bị bán 137 tỷ đồng và 115 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 64 tỷ đồng

Hướng tới vùng đỉnh cũ

Tâm điểm của phiên giao dịch đến từ bộ ba cổ phiếu thuộc họ Vingroup. VIC tăng trần gần 7%, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi gần như gánh toàn bộ phần tăng của chỉ số. VHM và VPL cũng duy trì được sắc xanh, giúp thị trường tránh tình trạng giảm sâu trong bối cảnh phần lớn nhóm vốn hóa lớn suy yếu.

Xét về nhóm ngành, hầu hết cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đều giảm MBB giảm hơn 2%, TCB gần 2%, ACB hơn 2%, CTG, VCB giảm quanh mức 1%, SHB giảm mạnh nhất nhóm với mức hơn 3%.

Độ rộng tiêu cực của nhóm ngân hàng thể hiện rõ trên bản đồ ngành khi toàn nhóm giảm trung bình 1,32%, dù thanh khoản duy trì ở mức cao. Dòng tiền hôm nay có dấu hiệu rút khỏi nhóm này sau nhịp tăng trước đó, cho thấy nhà đầu tư đang tạm chốt lời và chờ thêm tín hiệu từ môi trường vĩ mô.

Nối tiếp đà tăng, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Ảnh: T.L

Không chỉ ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng điều chỉnh mạnh khi SSI giảm gần 1,7%, VND hơn 1,5%, SHS giảm 1,82% và VIX giảm gần 2,6%. Mặc dù thanh khoản thị trường đạt hơn 21.800 tỷ đồng, dòng tiền hôm nay có xu hướng đứng ngoài các nhóm đã tăng nóng, khiến nhịp điều chỉnh trở nên rõ nét.

Nhóm thép tiếp tục chìm trong sắc đỏ với HPG giảm hơn 1%, các mã HSG, NKG giảm theo, trong bối cảnh giá thép thế giới giảm nhẹ và triển vọng nhu cầu bất động sản chưa phục hồi rõ ràng. Ở nhóm bất động sản, ngoại trừ họ Vingroup, đa số cổ phiếu giảm sâu: VRE giảm 1,74%, DXG giảm 2,61%, KBC giảm hơn 2%

Nối tiếp đà tăng, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Thanh khoản được cải thiện với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên ( 13,8%), đây là phiên thứ 3 liên tiếp có khối lượng giao dịch lớn hơn mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản tăng nhưng biên độ tăng điểm có phần chững lại thể hiện áp lực bán có tín hiệu gia tăng. Tuy nhiên lực cầu vẫn hấp thụ khá tốt và chưa có tín hiệu đảo chiều đáng chú ý nào xuất hiện. VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng điểm với kỳ vọng hướng tới ngưỡng kháng cự (1.752-1.760) điểm.

Các chuyên giavẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc. Trong trường hợp VN-Index bứt phá lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.760 điểm thì ưu tiên chốt lời một phần danh mục đã mua trước đó./.