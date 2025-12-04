Chứng khoán ngày 4/12: Dòng tiền luân chuyển, VN-Index nối dài đà tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/12) duy trì nhịp tăng tích cực trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh giữa các nhóm ngành. Dù diễn biến giằng co, sắc xanh vẫn áp đảo suốt phiên, thanh khoản cùng sự trở lại mua ròng của khối ngoại là động lực giúp VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm.

VN-Index tăng hơn 5 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay khối ngoại tiếp tục mua ròng là động lực tích cực. VN-Index có phiên thứ 6 liên tiếp tăng điểm nhẹ, hướng về vùng đỉnh giá cao nhất tháng 10/2025. Thanh khoản cải thiện khi các nhóm mã luân phiên phục hồi, lực cầu ngắn hạn tăng tốt. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,47 điểm, lên mức 1.737,24 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 4/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 4/12 có: CTG (+3,74), BID (+2,53), VPB (+2,50), VCB (+2,48), MBB (+1,87)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-4,75), VPL (1,46), GAS (-0,84), VJC (-0,50), GEE (-0,28).

Độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 217 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và có 91 mã giảm giá.

Xét về nhóm ngành, thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, nhưng nhìn chung các ngành không có thay đổi đáng kể so với hôm qua. Ngành truyền thông dẫn đầu đà tăng.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng tích cực +7,54 điểm, lên mức 1.979,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 16 mã tăng giá, 4 mã giữ giá và 10 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 22.669 tỷ đồng, tăng 0,57% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 26.586 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +2,64 điểm lên mức 262,31 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,78 điểm lên mức 120,94 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 1.086 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.043 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 1.003 tỷ đồng. Theo sau, HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 160 tỷ đồng. Ngoài ra, VIC và TCB cũng được mua lần lượt 125 và 95 tỷ đồng. Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 123 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MSN và VIX cũng bị "xả" 85 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng khoảng 37 tỷ đồng.

Cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền

Chỉ số VN-Index hôm nay giao dịch phần lớn thời gian trong sắc xanh, nhưng biên độ tăng không mạnh như các phiên trước. Chỉ số nhiều lần đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại, sau đó đóng cửa cao hơn tham chiếu 5 điểm. Đây là chuỗi tăng điểm dài nhất của VN-Index trong 4 tháng qua, tích lũy tổng cộng 77 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, MBB đóng góp nhiều nhất khi tăng gần 5%, lên 25.700 đồng. Những cổ phiếu xếp sau trong danh sách tác động tích cực nhất đến VN-Index còn có HPG, TCB, HDB, ACB, LPB và MWG.

Thị trường chứng khoán tiếp tục cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh. Ảnh: T.L

Đà tăng của thị trường tiếp tục bị kìm hãm bởi áp lực xả hàng tại các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup. VIC giảm 1% về 267.000 đồng, trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. VHM và VRE cũng đóng cửa trong sắc đỏ, lần lượt mất 1,5% và 0,3% so với tham chiếu.

Xét theo ngành, cổ phiếu chứng khoán có trạng thái tăng đồng thuận nhất. Hầu hết cổ phiếu thành phần đóng cửa trên tham chiếu với mức tăng dao động 1-3%. Riêng VIX dẫn đầu biên độ tăng trong nhóm này với 3,1%, trở lại vùng giá 25.000 đồng. Cổ phiếu thép nối dài đà hưng phấn. HPG tăng 2% lên 27.300 đồng, sau đó đến NKG và HSG. Nhóm dầu khí cũng tương tự khi phần đông cổ phiếu chốt phiên trong sắc xanh, dù biên độ tăng không quá 2%.

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa mạnh. Bên cạnh MBB nhảy vọt, một số mã vốn hóa lớn khác như HDB, LPB, ACB, TPB, TCB đều tăng hơn 1,4%. Ngược lại, EIB, SHB, BID và MSB cùng đóng cửa dưới tham chiếu với biên độ giảm không tới 1%.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN30 tương tự, vùng kháng cự quanh 2.000 điểm. Thị trường tiếp tục cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Tuy nhiên, áp lực bán giá cao sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ.

Tính đến nay, mức tăng vượt trội của chỉ số VN-Index một phần đến từ ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup khi trong năm 2025, VIC có mức tăng giá 540% so với năm 2024. Mức tăng giá vượt trội này là điều khó dự báo. Nếu bóc tách ảnh hưởng của VinGroup thì VN-Index trong năm 2025 đang có mức tăng giá khoảng 11% so với năm 2024. Cho thấy rằng, phần lớn trên thị trường có mức tăng giá kém tích cực trong năm 2025, dù kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tương đối tốt... Điều này mở ra nhiều cơ hội khá tốt cho thị trường khi kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng, là kỳ vọng để dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng vượt trội.

Tuy nhiên, các chuyên gia không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh cũ 1.750 điểm - 1.800 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.