Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025: Tiếp sức niềm tin trên thị trường vốn

Nhiều doanh nghiệp được vinh danh không chỉ là thương hiệu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, mà còn là biểu tượng của niềm tin với cổ đông và nhà đầu tư, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thị trường cổ phiếu sôi động.

Hội nghị Doanh nghiệp Niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, nơi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra đời và chứng kiến những phiên giao dịch đầu tiên của thị trường cách đây 25 năm.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi thị trường chứng khoán Việt Nam công bố nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực. Cùng với đó, việc ban hành các quy định pháp lý phục vụ thị trường nâng hạng tiếp tục hoàn thiện, giúp môi trường đầu tư minh bạch và chuyên nghiệp hơn, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Song hành cùng hành trình 25 năm của thị trường, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) đã bước sang năm thứ 18 và trở thành giải thưởng thường niên uy tín. Giải thưởng này tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu trong thực hành quản trị, minh bạch thông tin, phát triển bền vững.

VLCA 2025 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp tổ chức cùng sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital tiếp tục vinh danh các doanh nghiệp niêm yết ở ba hạng mục bình chọn chính: Quản trị Công ty, Báo cáo Phát triển Bền vững và Báo cáo thường niên.

Quản trị công ty không chỉ để đáp ứng yêu cầu

Đã có tổng cộng 107 doanh nghiệp được lựa chọn vào vòng chung khảo, gồm 35 doanh nghiệp vốn hóa lớn, 36 doanh nghiệp vốn hóa vừa và 36 doanh nghiệp vốn hóa nhỏ. Đây là con số phản ánh mặt bằng quản trị ngày càng đồng đều hơn so với những năm trước, đặc biệt trong bối cảnh bộ tiêu chí được điều chỉnh theo hướng tăng trọng số cho thông lệ tốt và giảm trọng số cho các tiêu chí thuần tuân thủ.

Điểm trung bình toàn thị trường năm 2025 đạt 53,14%, tăng so với mức 50,9% của năm 2024. Khoảng cách giữa doanh nghiệp có điểm cao và thấp nhất tiếp tục được thu hẹp, phản ánh chất lượng quản trị không còn lệch pha quá lớn giữa các phân khúc doanh nghiệp.

Năm 2025 cho thấy một chuyển dịch quan trọng. Cụ thể, doanh nghiệp Việt Nam đã đi từ “quản trị để đáp ứng yêu cầu” sang “quản trị để tạo giá trị và phát triển bền vững”.

Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất thuộc nhóm vốn hóa lớn (Large Cap)

Ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài Chính lên sân khấu trao giải cho các DN QTCT tốt nhất thuộc nhóm vốn hóa lớn (Large Cap) - Ảnh: Lê Toàn

Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất thuộc nhóm vốn hóa vừa (Mid Cap)

STT Mã CK Tên Công ty 1 BVH Tập đoàn Bảo Việt 2 BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 3 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS 4 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 5 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 6 PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 7 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 8 SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà 9 VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 10 VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên sân khấu trao giải cho các DN QTCT tốt nhất thuộc nhóm vốn hóa vừa (Mid Cap) - Ảnh: Lê Toàn

Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (Small Cap)

STT Mã CK Tên công ty 1 EVE Công ty Cổ phần Everpia 2 GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế 3 LBM Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 4 NAF Công ty Cổ phần Nafoods Group

Ông Lương Hải Sinh – Chủ tịch Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam lên trao giải cho các DN có QTCT tốt nhất thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (Small Cap)- Ảnh: Lê Toàn

Tăng mạnh số doanh nghiệp tham gia giải báo cáo phát triển bền vững

Hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững năm nay áp dụng bộ tiêu chí mới cho mùa giải, gồm tích hợp IFRS S1/S2, phân tách tiêu chí cho 2 nhóm ngành tài chính và phi tài chính, khuyến khích áp dụng đa khung tiêu chuẩn, yêu cầu về dữ liệu định lượng và kiểm chứng rõ ràng.

Số doanh nghiệp lập báo cáo phát triển bền vững riêng biệt tiếp tục tăng, với tổng số 44 báo cáo lọt vào vòng chung khảo; trong đó, có 38 doanh nghiệp lập báo cáo phát triển bền vững riêng. Điều này phản ánh nhận thức ngày càng cao về yêu cầu minh bạch và phù hợp với xu hướng quốc tế.

Dù thiếu vắng một số tên tuổi lớn từng xuất hiện ở các năm trước đây, sự tham gia của các doanh nghiệp mới như PVT, HHP, VDS, NLG… tạo nên sự đa dạng và cho thấy xu hướng mở rộng quy mô của phong trào báo cáo phát triển bền vững.

Sau quá trình đánh giá nghiêm túc và độc lập, Hội đồng đã chọn ra 7 báo cáo xuất sắc nhất trong năm nay, bao gồm 3 doanh nghiệp có Báo cáo Phát triển Bền vững tốt nhất nhóm Tài chính, 3 doanh nghiệp có Báo cáo Phát triển Bền vững tốt nhất nhóm Phi tài chính. Cùng đó, một giải thưởng đặc biệt tiếp tục dành cho doanh nghiệp công bố thông tin Phát thải nhà kính tốt nhất.

Vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chinh phục Hội đồng bình chọn để lần thứ tư liên tiếp đoạt giải thưởng Công bố thông tin phát thải khí nhà kính tốt nhất.

Ông Dominic Scriven OBE – Chủ tịch CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam – đơn vị đã đồng hành với Cuộc bình chọn liên tục trong 18 năm qua, lên trao giải thưởng này cho Vinamilk - Ảnh: Lê Toàn

Giải Nhất ở hạng mục Báo cáo Phát triển Bền vững đã được trao cho hai tổ chức niêm yết. Vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã xuất sắc chinh phục Hội đồng bình chọn để lần đầu tiên đoạt Giải Nhất nhóm Tài chính. Ở nhóm Phi tài chính, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau dành ngôi quán quân trong Cuộc bình chọn Báo cáo Phát triển bền vững năm nay.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao giải cho các đơn vị đạt Giải Nhất: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Ảnh: Lê Toàn

Giải Nhì ở hạng mục Báo cáo Phát triển Bền vững cũng gồm 1 DN thuộc nhóm ngành Tài chính là Tập đoàn Bảo Việt – BVH và 1 DN thuộc nhóm ngành Phi tài chính là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - VNM.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên sân khấu trao giải cho BVH và VNM - Ảnh: Lê Toàn

Giải Ba ở hạng mục Báo cáo Phát triển Bền vững được trao cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPB (nhóm ngành Tài chính) và Công ty Cổ phần Gemadept - GMD (nhóm ngành Phi tài chính).

Ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính- Đầu tư, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc bình chọn lên sân khấu trao giải cho VPB và GMD - Ảnh: Lê Toàn

Ngoài 3 hạng mục giải thưởng chính trên, để ghi nhận sự tiến bộ của các doanh nghiệp, năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục trao giải Tiến bộ vượt trội cho những doanh nghiệp có sự cải tiến vượt bậc trong 3 hạng mục giải Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững và Quản trị công ty.

Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trao giải cho các doanh nghiệp đạt giải Tiến bộ vượt trội ở các hạng mục - Ảnh: Lê Toàn

Kết quả trao giải năm nay ghi nhận sự xuất hiện một số gương mặt mới góp phần tạo nên một luồng gió mới cho Cuộc Bình chọn. Ở hạng mục Báo cáo thường niên, giải Tiến bộ vượt trội được trao cho Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN). Hạng mục Quản trị công ty là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững vinh danh Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) ở nhóm ngành Tài chính và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) ở nhóm ngành phi Tài chính nhằm ghi nhận sự tiến bộ vượt trội.

Hạng mục Báo cáo thường niên: Phân hoá rõ nét

Nhiều năm nay, hạng mục Báo cáo thường niên là giải thưởng định hướng doanh nghiệp chuyển từ “đáp ứng quy định” sang “công bố thông tin để tạo dựng niềm tin”. Điểm nhấn tập trung ở tính hữu ích của thông tin, mức độ kết nối giữa chiến lược - vận hành - kết quả kinh doanh và khả năng giải trình của doanh nghiệp trước cổ đông.

Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng gần 27%. Điểm trung bình đạt 68,71/100, thấp hơn mức 72,2 điểm của năm 2024 do hơn 30% doanh nghiệp là lần đầu tham dự, cần thời gian làm quen với chuẩn mực mới.

Một điểm đáng ghi nhận là doanh nghiệp đã bắt đầu nhìn nhận BCTN như công cụ đối thoại chiến lược với thị trường, thay vì chỉ là báo cáo mang tính tuân thủ. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng cường đầu tư vào chuẩn hóa hệ thống báo cáo, phản ánh yêu cầu từ nhà đầu tư tổ chức trong bối cảnh thị trường Việt Nam tiến gần nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Kết quả bình chọn, 10 doanh nghiệp (DN) có báo cáo thường niên tốt nhất trong nhóm Tài chính.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lên trao giải cho Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm Tài chính - Ảnh: Lê Toàn

Đồng thời, hạng mục Báo cáo thường niên cũng chọn 20 DN có Báo cáo thường niên tốt nhất trong Nhóm ngành phi tài chính.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lên sân khấu trao giải cho các DN có Báo cáo thường niên tốt nhất trong Nhóm ngành phi tài chính - Ảnh: Lê Toàn

Hành trình bứt phá gia tăng chất lượng đáp ứng yêu cầu từ nâng hạng

Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng bình chọn VLCA 2025, nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu chặng đường 25 năm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng là cột mốc lịch sử đánh dấu thị trường bước sang một giai đoạn phát triển mới - thị trường mới nổi.

Bà Đào nhấn mạnh đây là năm bản lề khi thị trường trên hành trình bứt phá để gia tăng chất lượng theo cấp độ của thị trường mới nổi. Cộng hưởng với tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, thị trường đang đứng trước cơ hội rất lớn để thu hút vốn đầu tư quốc tế.

“Việt Nam hiện đang trên lộ trình cải thiện chất lượng quản trị công ty với mong muốn trở thành một trong 5 quốc gia có hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất khu vực ASEAN. Điều này không chỉ là một mục tiêu, chiến lược quan trọng mà còn là nền tảng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng tài chính quốc tế”, bà Đào cho hay.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức xếp hạng công bố nâng lên thị trường mới nổi cấp hai là một bước quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ, ghi nhận nỗ lực cải cách toàn diện của toàn ngành chứng khoán, nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế cao nhất. Đồng thời, đây cũng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Nhiều doanh nghiệp chủ động lập Báo cáo Phát triển Bền vững, tăng cường minh bạch thông tin, công bố thông tin bằng tiếng Anh và áp dụng thông lệ. Tôi cho rằng đây là một nhu cầu cấp thiết mà các doanh nghiệp cần làm khi thị trường bước sang giai đoạn mới. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng có bước cải thiện đáng kể. Trong đó, công bố thông tin bằng tiếng Anh là hết sức quan trọng, là một trong những tiêu chí mà tổ chức nâng hạng thị trường đưa ra. Nếu chỉ có thông tin bằng tiếng Việt sẽ rất khó khăn cho việc nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết.

Ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam cho rằng, Hội nghị doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2025 là dịp để nhìn lại những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị, minh bạch công ty và thúc đẩy phát triển bền vững. Những doanh nghiệp hôm nay không chỉ là thương hiệu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh mà còn là biểu tượng của niềm tin với cổ đông và nhà đầu tư, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thị trường cổ phần sôi động.

Thị trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, đặc biệt công bố bằng tiếng Anh, nhằm đáp ứng kỳ vọng của dòng vốn quốc tế và gia tăng sức hấp dẫn của thị trường. Đồng thời, thúc đẩy thực hiện ESG và phát triển bền vững không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là lợi thế giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, quản trị rủi ro hiệu quả và mang lại giá trị lâu dài cho người lao động.

Tuy phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực của toàn thị trường, ông Sinh tin tưởng, hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.