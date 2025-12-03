Huy động hơn 55.300 tỷ đồng qua 176 đợt niêm yết bổ sung trên HoSE

(TBTCO) - Tổng cộng, có 176 đợt niêm yết bổ sung trên HoSE trong 11 tháng năm 2025. Giá trị huy động đạt hơn 55.300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2024.

Tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 diễn ra chiều nay tại TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Nam Anh - Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), trình bày Báo cáo tình hình công ty niêm yết và tổng kết Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2025.

Tính đến cuối tháng 11/2025, tổng giá trị vốn hóa trên thị trường (Market cap) đạt khoảng 7,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 44% so với đầu năm 2024. Giá trị giao dịch bình quân trên HoSE là gần 1 tỷ USD. Trong đó, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là hơn 6,12 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 22% giá trị giao dịch của toàn thị trường.

Quy mô thị trường tăng mạnh trong năm 2025

Kết thúc tháng 11 năm 2025, có 395 cổ phiếu đang niêm yết trên HoSE, 22 chứng chỉ quỹ (trong đó có 18 ETF) và 288 chứng quyền có bảo đảm (CW). Ngành tài chính và ngành bất động sản chiếm tỉ lệ cao nhất. Trong 11 tháng, tổng cộng có 9 cổ phiếu được HoSE đưa lên niêm yết. Từ nay đến cuối năm, dự kiến có thêm 7 cổ phiếu được niêm yết.

Khối lượng cổ phiếu niêm yết mới trong 11 tháng năm 2025 đạt 8,85 tỷ cổ phiếu, gấp 3,5 lần so với năm 2024. Đây là tín hiệu rất mừng, vì lượng hàng mới trên thị trường tăng lên, bà Nam Anh chia sẻ.

Điểm sáng về tình hình niêm yết mới trên sàn HoSE

Đặc biệt, năm 2025, HoSE giới thiệu 4 chỉ số đầu tư mới trên thị trường, gồm chỉ số VNMITECH, chỉ số VN50 Growth, chỉ số VNDIVIDEND và chỉ số VNSHINE dự kiến triển khai trong tháng 1/2026.

Về kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, theo báo cáo tài chính quý III/2025, tổng cộng hơn 95% doanh nghiệp là có lãi, với tổng lãi tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024. Dẫn đầu là ngành công nghệ thông tin, ngành dịch vụ tiện ích và ngành tài chính. Bình quân ROA toàn thị trường 9 tháng năm 2025 khoảng 9,9% và ước tính năm 2025 đạt khoảng 12%.

Về tình hình niêm yết bổ sung và huy động vốn, bà Nam Anh cho biết, có 176 đợt niêm yết bổ sung trên HoSE. Giá trị huy động hơn 55,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2024. Niêm yết bổ sung và huy động theo mệnh giá là hơn 218 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình giám sát hoạt động công bố thông tin, quản trị công ty đối với các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, số lượng công ty vi phạm về công bố thông tin năm 2025 giảm rõ rệt và giảm gần 25%, các hành vi vi phạm cũng giảm nhiều hơn. Trong 11 tháng năm 2025, có 6 trường hợp bị xử lý vi phạm, trong đó chủ yếu là cảnh báo do công bố thông tin.

Đặc biệt, trong năm 2025, có 6 trường hợp bị hủy niêm yết, trong đó có 4 trường hợp do vi phạm công bố thông tin nhiều lần.

VLCA năm 2025: Số doanh nghiệp tham gia Giải Báo cáo phát triển bền vững tiếp tục tăng

Bà Nguyễn Nam Anh - Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết, HoSE. Ảnh Lê Toàn

Bà Nam Anh cho biết, cơ cấu của VLCA năm nay vẫn tiếp tục có 3 hạng mục: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững.

Hạng mục Báo cáo thường niên có cơ cấu giải gồm top 10 nhóm tài chính, top 20 nhóm phi tài chính và một giải nhất. Năm nay, có 122 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Điểm trung bình của năm 2025 chỉ khoảng 69 điểm, thấp hơn so với năm 2024. Điểm thấp này chủ yếu do các doanh nghiệp mới tham gia có điểm thấp hơn, kéo điểm trung bình xuống.

Bà Nam Anh đánh giá, các doanh nghiệp tuân thủ tốt thông tin minh bạch về tài chính và các thông tin về hoạt động, đặc biệt là thông tin công bố thông tin định kỳ và tình hình đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, những thông tin về môi trường - xã hội hoặc các báo cáo đánh giá độc lập của thành viên hội đồng quản trị thì rất hạn chế.

Đối với Hạng mục Quản trị công ty, cơ cấu giải gồm top 10 nhóm vốn hóa lớn, top 10 nhóm vốn hóa vừa và top 5 nhóm vốn hóa nhỏ, một giải tiến bộ và một giải chuyên đề dành cho doanh nghiệp tổ chức kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tốt nhất.

Điểm trung bình Giải Quản trị công ty tăng so với năm 2024

Phạm vi chấm điểm chỉ có 481 doanh nghiệp được chấm điểm. Phương pháp chấm điểm bao gồm điểm tuân thủ chiếm 60% và điểm thông lệ chiếm 40%. Điểm trung bình chỉ khoảng 53 điểm.

Điểm mạnh năm nay, các công ty niêm yết thực hiện chi trả cổ tức đảm bảo đúng hạn về tiêu chí đối xử công bằng với các cổ đông. Sau khi Thông tư 68/2024/TT-BTC yêu cầu về công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh từ ngày 1/5/2025, thì tất cả các tài liệu công bố thông tin định kỳ và các tài liệu tại đại hội đồng cổ đông đều được các công ty công bố tốt. Trên HoSE, 98% doanh nghiệp làm tốt. Với toàn thị trường, tỷ lệ này đạt hơn 81%.

Tuy nhiên, cũng có những điểm còn hạn chế. Thông tin tương tác giữa doanh nghiệp niêm yết với cổ đông vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là các tương tác thông tin trên các website của các công ty niêm yết. Tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị có các báo cáo độc lập về đánh giá hoạt động của ban điều hành cũng vẫn tiếp tục hạn chế.

Đối với Hạng mục Báo cáo Phát triển Bền vững (ESG), cơ cấu giải được chia ra làm 2 nhóm ngành là ngành tài chính và phi tài chính. Tại mỗi nhóm ngành, có 4 giải, bao gồm giải nhất, giải nhì, giải ba và giải tiến bộ vượt trội. Ngoài ra, có 1 doanh nghiệp được trao giải doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin về phát thải khí nhà kính tốt nhất.

Giải Báo cáo Phát triển bền vững tiếp tục có thêm nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia

Năm nay, có 128 doanh nghiệp đăng ký tham gia (25 doanh nghiệp tài chính và 103 doanh nghiệp phi tài chính). Vào vòng chung khảo có 44 doanh nghiệp - là những doanh nghiệp có điểm về ESG code trong Báo cáo thường niên hoặc có lập Báo cáo phát triển bền vững riêng. Hiện nay, trên 481 doanh nghiệp, chỉ có 38 doanh nghiệp có Báo cáo phát triển bền vững riêng.

Kết quả tích cực là các doanh nghiệp đã trình bày các báo cáo với cấu trúc chặt chẽ hơn, công bố phát thải khí nhà kính và hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng ngày càng tăng. Số lượng doanh nghiệp có Ủy ban ESG thuộc Hội đồng quản trị cũng tăng và việc áp dụng tiêu chí ngành bắt đầu rõ ràng hơn. Nhóm tài chính khá đồng đều, hầu hết có sự kết hợp chuyên sâu về ESG trong chiến lược kinh doanh và hệ thống quản trị ESG và các sản phẩm tài chính.

Chiều ngược lại, các chỉ số công bố chưa đúng chuẩn hoặc tương đương và thiếu đảm bảo độc lập của bên thứ ba đối với các dữ liệu ESG. Nhóm phi tài chính có kết quả không đồng đều. Đặc biệt là khía cạnh xã hội (S) và quản trị (G) vẫn chưa đo lường đầy đủ các giá trị. Kể cả các doanh nghiệp có hệ thống tốt, cam kết tăng mạnh nhưng thiếu lộ trình cụ thể./.