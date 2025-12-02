Ngày 2/12: Giá heo hơi tăng lan rộng tại cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (2/12) đồng loạt tăng tại cả ba miền, trong đó miền Bắc và miền Nam là hai khu vực có biến động mạnh nhất từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện tại, miền Bắc tiếp tục dẫn đầu với giá cao nhất 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh tại nhiều nơi. Trong đó, giá heo tại Tuyên Quang và Phú Thọ cùng tăng 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hải Phòng tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở 56.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg, với giá dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg tùy địa phương.

Như vậy, hôm nay miền Bắc ghi nhận mức cao nhất 57.000 đồng/kg và mức thấp nhất là 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay biến động nhẹ, chủ yếu tăng 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Tại các địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, giá heo đều tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá đang ở mức 55.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, Hà Tĩnh nâng giá thu mua lên 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế tiếp tục duy trì mức 51.000 đồng/kg; Đà Nẵng, Gia Lai và Quảng Ngãi giữ nguyên giá 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong mức 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng mạnh 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg lên 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang giữ nguyên giá 53.000 đồng/kg; Cà Mau đứng yên ở mức 54.000 đồng/kg.

Hôm nay, miền Nam ghi nhận mức thấp nhất 53.000 đồng/kg tại An Giang; mức cao nhất 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng lan rộng tại cả ba miền, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với giá cao nhất 57.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên giữ ổn định, chỉ biến động nhẹ tại một số điểm./.