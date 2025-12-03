Công ty Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát chậm thanh toán lãi trái phiếu hơn 5 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong kỳ báo cáo tháng 11, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát cho biết, khoản lãi hơn 5,3 tỷ đồng của lô trái phiếu DPJ12201 chưa được thanh toán đúng hạn và doanh nghiệp đang thu xếp nguồn để thực hiện trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến tiến độ thanh toán trái phiếu. Theo đó, trong kỳ báo cáo từ ngày 29/10 đến 29/11/2025, doanh nghiệp cho biết đã chậm trả khoản lãi của lô DPJ12201, có giá trị phát hành 500 tỷ đồng và lãi suất 12,5%/năm. Số tiền phải thanh toán đến ngày 1/12 là hơn 5,3 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân chậm trả lãi trái phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Đại Thịnh Phát cho biết đang sắp xếp nguồn và sẽ thanh toán trong thời gian tới, đồng thời đã thông báo tiến độ này đến các nhà đầu tư.

Nguồn: HNX.

Tình trạng chậm thanh toán không chỉ xuất hiện ở lô DPJ12201. Trước đó, doanh nghiệp cũng không thể trả đúng hạn khoản lãi hơn 4,8 tỷ đồng của lô trái phiếu DPJ12202 vào ngày 9/10/2025. Đây là kỳ trả lãi thứ hai liên tiếp bị chậm của lô trái phiếu này, khi trước đó, ngày 9/9/2025, công ty đã thông báo chậm thanh toán khoản lãi hơn 5 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu nói trên có tổng giá trị phát hành gần 1.000 tỷ đồng, gồm 471,7 tỷ đồng của lô DPJ12202 và 500 tỷ đồng của lô DPJ12201, đều phát hành vào giữa năm 2022. Đáng chú ý, lô DPJ12202 từng có ngày đáo hạn vào tháng 8/2024, nhưng đã được trái chủ đồng ý gia hạn đến tháng 2/2026.