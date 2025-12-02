Chứng khoán ngày 2/12: Bật tăng cuối phiên, VN-Index tiến sát mốc 1.720 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/12) sau những phút giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam lội ngược dòng tăng tốc ngoạn mục. Loạt cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index đóng cửa bật tăng hơn 15 điểm, qua đó tiến lên mốc 1.717 điểm.

VN-Index tăng hơn 15 điểm

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản giảm mạnh. Thị trường trong giao dịch hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1.690 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, nhưng thể hiện áp lực bán giảm. Thị trường sau đó phân hóa tốt hơn, lực cầu giá lên cải thiện trong phiên chiều. VN-Index tăng điểm trở lại với thanh khoản tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,39 điểm, lên mức 1.717,06 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 2/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 2/12 có: VIC (+4,49), VJC (+1,97), TCB (+1,62), GEE (+1,06), SAB (+1,04)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-0,70), LPB (-0,27), REE (-0,18), BSR (-0,16), BID (-0,16).

Thị trường tăng điểm tích cực nhưng độ rộng của thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu tăng tương đương với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và có 149 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ mở tích cực khi có 14/18 ngành tăng điểm, nhưng số mã tăng và số mã giảm tương đương nhau, cho thấy dòng tiền có xu hướng phân tán giữa các ngành nhưng trong mỗi ngành thì chỉ tập trung vào một số mã nhất định.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +16,56 điểm lên mức 1.950,12 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 20 mã tăng giá, 5 mã giữ giá và 5 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của thị trường thanh khoản cũng có phần cải thiện tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 20.128 tỷ đồng, tăng 24,07% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 22.410 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăngg điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,96 điểm lên mức 258,87 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,56 điểm lên mức 119,7 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, khối ngoại trờ lại mua tổng cộng 652 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 652 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VJC được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 224 tỷ đồng. Theo sau là các mã VIC (+149 tỷ đồng), TCB (+131 tỷ đồng), MBB (+124 tỷ đồng) và VNM (+113 tỷ đồng), đều ghi nhận giá trị mua ròng hơn trăm tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại ACB với giá trị bán ròng khoảng 75 tỷ đồng. Các mã VIX, VPI, VRE và VCI cũng nằm trong top bán ròng phiên hôm nay, với quy mô lần lượt khoảng 57 tỷ đồng, 50 tỷ đồng, 49 tỷ đồng và 48 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 13 tỷ đồng

Chờ đợi "cú hích" dòng tiền

VN-Index khởi động trong sắc xanh nhưng nhanh chóng bị kéo về dưới tham chiếu sau khi thực hiện xong các lệnh giao dịch giá mở cửa. Từ đó, chứng khoán giằng co quanh mốc 1.700 điểm.

Nửa cuối buổi sáng, chỉ số chung mới lùi hẳn về dưới tham chiếu khi số lượng cổ phiếu bị nhuộm đỏ chiếm khoảng hai phần ba toàn sàn. Các cổ phiếu trụ đã tăng mạnh trước đó gặp áp lực chốt lời cũng tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, nổi bật là VIC của Vingroup.

Đầu giờ chiều, VN-Index dần cải thiện. Sau 14 giờ, chỉ số đại diện sàn HoSE được kéo lên tham chiếu, có lúc tiến gần 1.720 điểm sau đó thu hẹp đà tăng khi đóng cửa. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp trở lại vùng giá giữa tháng 10, tức hơn 6 tuần qua.

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

VIC tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng lớn tới VN-Index. Buổi sáng, mã chứng khoán của Vingroup gặp áp lực chốt lời nên giảm, nhưng đã lấy lại sắc xanh trong phiên chiều. VIC đóng cửa ở 275.000 đồng một đơn vị, tăng 1,9% và tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Mã này đạt thanh khoản cao nhất thị trường với gần 1.105 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu Vingroup, các mã bluechip khác cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường như VJC, TCB, VHM hay GEE. Tính chung cả rổ VN30, chỉ số đại diện tăng gần 17 điểm với 20 mã chốt sắc xanh. Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất cho chỉ số chung. Mã chứng khoán của VPBank giảm 1,4% về 28.900 đồng một đơn vị.

Xu hướng ngắn hạn VN-index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm, kháng cự gần nhất quanh 1.730 điểm, tương ứng giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 20/10/2025. Trong khi VN30 sẽ gặp kháng cự quanh 1970 điểm. Thị trường đang có sự cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Khá tích cực đối với các mã có hỗ trợ mua ròng tốt của khối ngoại.

Các chuyên gia nhận định VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc đan xen xu thế đi lên hiện hữu, điều này xuất phát từ lực cung gia tăng quanh vùng đỉnh lịch sử. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị. Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, bgân hàng, chứng khoán, bán lẻ tiêu dùng./.