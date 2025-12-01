Chứng khoán ngày 1/12: Cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn nhịp, VN-Index vượt mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/12) tiếp đà hồi phục, VN-Index giao dịch khởi sắc qua đó đóng cửa vượt mốc 1.700 điểm. Dù vậy, đà tăng chưa thật sự lan tỏa mà chỉ cục bộ ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index tăng hơn 10 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau khi kết thúc tháng 11 tăng điểm, thị trường bắt đầu tháng 12/2025 với tâm lý khá lạc quan. Dưới ảnh hưởng của VIC, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng 1.700 điểm. VN-Index tiếp tục tăng điểm kiểm định lại giá cao nhất tháng 9/2025 và chịu áp lực rung lắc khi thanh khoản vẫn không cải thiện. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,68 điểm, lên mức 1.701,67 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 1/12

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+8,53), VPL (+2,83), VHM (+2,64), GEE (+1,20), GAS (+1,11)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: TCB (-0,86), CTG (-0,71), HVN (-0,57), GVR (-0,52), LPB (-0,46).

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường không mấy tích cực, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 135 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu và có 135 mã giảm giá.

Phân hóa mạnh mẽ, thị trường tăng điểm nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh độ mở nghiêng về sắc đỏ với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Bất động sản, dầu khí và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản Khu công nghiệp, chứng khoán và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +9,64 điểm lên mức 1.933,56 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm tương đối cân bằng khi có 16 mã tăng và 14 mã giảm giá.

Thanh khoản tiếp tục có dấu hiệu “lẩn trốn” thị trường, thấp hơn tới (-22,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 635 triệu cổ phiếu (-12,35%), tương đương giá trị đạt 21.090 tỷ đồng (-11,34%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2 điểm về mức 257,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,16 điểm lên mức 119,14 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng gần 317 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 298 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị khoảng 93 tỷ đồng. Theo sau, MSN cũng được mua ròng 91 tỷ đồng, còn VNM thu hút dòng tiền ngoại với giá trị khoảng 66 tỷ đồng. Xếp sau, VPL và VPB được mua ròng lần lượt 61 tỷ và 60 tỷ đồng. Ngược chiều, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm bluechips. Dẫn đầu là VHM với giá trị bán ròng lên tới khoảng 228 tỷ đồng. Theo sau, VIC bị bán ròng 162 tỷ đồng, VCB ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 65 tỷ đồng. Hai cổ phiếu ngân hàng khác là HDB và TCB cũng bị khối ngoại bán tương ứng 46 tỷ và 45 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng.

Chờ đợi tín hiệu của thanh khoản

Thị trường chứng khoán hôm nay không quá khác biệt so với phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tiếp tục giữ vững sắc xanh, bảo toàn thành quả trước áp lực bán không biết mệt mỏi tới từ “phe gấu”. Biên độ phân hóa có phần rõ nét hơn khi những cổ phiếu nổi bật trong phiên sáng như VPL và GEE cho thấy nỗ lực duy trì sức mạnh đáng nể và kết phiên tăng kịch trần trong khi ở chiều ngược lại, phần lớn nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng chưa thể tìm thấy tiếng nói chung trước lượng cung lớn khiến cho TCB và CTG trở thành hai tác nhân gây giảm điểm lớn nhất. Vượt qua con số vốn hóa 1 triệu tỷ đồng, một mình VIC ( 3.65%) đã đóng góp tới 8.14 điểm cho thị trường chung và tiếp tục trở thành nhân tố gồng gánh chỉ số trong giai đoạn vừa qua. Trong phiên, mã này có lúc còn chạm giá trần 278.600 đồng, cũng là mức giá kỷ lục.

Sắc xanh của thị trường được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, hai mã cùng "họ Vin" VPL và VHM cũng hỗ trợ rất lớn cho VN-Index. Cổ phiếu Vinpearl tăng hết biên độ lên 101.600 đồng với thanh khoản hơn 332 tỷ đồng. Còn mã chứng khoán của Vinhomes tích lũy thêm 2,7% lên 105.700 đồng với thanh khoản hơn 617 tỷ đồng, đứng thứ 5 sàn HoSE. Thị trường còn ghi nhận mức đóng góp đáng kể của GEE. Cổ phiếu Điện lực Gelex tăng kịch trần lên 210.700 đồng. Đây là một trong 10 mã được nhuộm tím trên sàn HoSE hôm nay.

Áp lực bán vẫn nhỉnh hơn với số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh. Giống như 2 phiên trước đó, sắc xanh của thị trường được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các chuyên gia giữ quan điểm nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó và túc tắc tăng dần tỷ trọng ở mức vừa phải ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận trong những phiên thị trường chung có nhịp chỉnh. Vị thế mạnh tay mua ròng cần kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của thanh khoản, tránh việc giữ tỷ trọng cổ phiếu quá cao khi thị trường vẫn còn vắng bóng dòng tiền lớn./.