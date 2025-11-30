Chứng khoán tuần đầu tháng 12/2025: Điểm tích cực từ đà bán ròng của khối ngoại

Khối ngoại duy trì xu hướng rút vốn, nhưng đã giảm tốc. Dòng tiền nội từ các tổ chức trở thành điểm tựa quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bán ròng mạnh.

Xanh vỏ đỏ lòng, điểm tựa tổ chức nội

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần cuối tháng 11 trong sắc xanh, nhưng chủ yếu “xanh vỏ đỏ lòng”. VN-Index tăng hơn 36 điểm cả tuần nhưng phần lớn mức tăng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc "họ Vingroup". Chỉ riêng bộ ba VIC - VPL - VHM đóng góp gần 40 điểm vào chỉ số, trong khi phần còn lại của thị trường chỉ đi ngang hoặc suy yếu.

Cổ phiếu của Vingroup (VIC) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh từ ngày 12/11 sau giai đoạn tích lũy dài. Đây cũng là trụ cột giúp chỉ số đứng vững khi dòng tiền chung suy yếu. VPL, VHM cũng có diễn biến tích cực nhưng mang tính hỗ trợ hơn là dẫn dắt. Bên cạnh nhóm Vingroup, chỉ một số cổ phiếu đơn lẻ ghi nhận xu hướng tích cực như GEE, VJC, VNM.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền thận trọng. Theo chuyên gia từ Chứng khoán CSI, nền lãi suất gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh tiếp tục duy trì ở mức thấp (-43,9%) so với mức bình quân 20 tuần. Cũng trong hai tuần gần đây, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bán ròng hơn 2.661 tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ hai liên tiếp.

Khối ngoại cũng duy trì bán ròng. Tuy nhiên, mức độ giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 600 tỷ đồng. Ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là VNM (588 tỷ đồng), VPB (404 tỷ đồng) và POW (365 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất (-518 tỷ đồng), tiếp đến là VIC (-413 tỷ đồng), VJC (-384 tỷ đồng). Cổ phiếu hãng hàng không Vietjet nhìn chung vẫn có một tuần tăng ấn tượng dù giá cổ phiếu đã quay đầu điều chỉnh từ giữa tuần.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua - bán ròng mạnh nhất tuần cuối tháng 11/2025

Trong bối cảnh dòng tiền từ cá nhân và tổ chức ngoại “hụt hơi”, tổ chức trong nước trở thành lực đỡ quan trọng, giúp chỉ số duy trì sắc xanh và trở lại gần hơn vùng 1.700 điểm.

Các cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index tuần cuối tháng 11 lần lượt là VIC, VPL, VHM, GEE và VNM. Ở chiều ngược lại, VCB, HPG và FPT là những cổ phiếu góp nhiều điểm giảm nhất.

Nhiều khả năng là pha "rũ hàng"

Tính chung, tháng 11 vừa qua ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể của VN-Index sau tháng 10 đầy biến động. Thị trường đã kết thúc tháng 11/2025 với chỉ số VNINDEX ở mức 1.690,99 điểm tăng 3,13% so với tháng 10. Thanh khoản giảm mạnh khi khối lượng giao dịch trên HOSE trung bình chỉ 700 triệu cổ phiếu/phiên so với trung bình 1 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 10. Khối ngoại bán ròng hơn 8.500 tỷ đồng trong tháng,tiếp tục duy trì xu hướng giảm bán ròng theo tháng, dù chưa xuất hiện nhiều phiên mua ròng.

SHS cho rằng, nhiều cổ phiếu đã hình thành vùng đáy ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh. Sau giai đoạn VNINDEX phục hồi tốt dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu, trong khi đa phần vẫn chịu áp lực điều chỉnh tích lũy kéo dài. Nhiều mã, nhóm đã tạo đỉnh từ tháng 9-10/2025 và đến nay đã về vùng giá tương đối hợp lý. Lực cầu giá thấp gia tăng, áp lực cung giảm, hình thành vùng đáy ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên thị trường vẫn ít cơ hội đầu tư chất lượng và cần đánh giá thận trọng khi xem xét giải ngân.

Chuyên gia từ Chứng khoán CSI nhấn mạnh lại quan điểm nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó và túc tắc tăng dần tỷ trọng ở mức vừa phải ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận trong những phiên thị trường chung có nhịp chỉnh. Vị thế mạnh tay mua ròng cần kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của thanh khoản, tránh việc giữ tỷ trọng cổ phiếu quá cao (>70%) khi thị trường vẫn còn vắng bóng dòng tiền lớn.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, việc VN-Index tăng điểm ở hai tuần cuối tháng 11/2025 dù dòng tiền cá nhân rút ra cho thấy khả năng đây chỉ là pha “rũ hàng” mang tính kỹ thuật nhiều hơn là một nhịp giảm sâu.

Với bối cảnh nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng hai tuần liên tiếp nhưng VN-Index vẫn giữ được đà tăng và trụ vững trên vùng 1.700 điểm, tôi cho rằng, xác suất đây chỉ là một pha “rũ hàng” là khá cao hơn là bắt đầu một nhịp giảm sâu. Xét tổng thể, tôi vẫn thiên về kịch bản tích cực nhiều hơn khi lực bán không quá mạnh, thanh khoản thấp mang tính chất giữ hàng nhiều hơn là thoát hàng bằng mọi giá. Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree

Về diễn biến tuần tới, ông Học kỳ vọng nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và chủ yếu tích lũy quanh vùng điểm hiện tại trong những phiên đầu tuần.

Ở kịch bản tích cực, nếu một vài nhóm cổ phiếu hấp thụ cung tốt và bật tăng trở lại, đặc biệt là các nhóm như bất động sản hoặc dầu khí, VN-Index hoàn toàn có thể bứt phá qua mốc 1.700 ngay trong nửa cuối tuần, qua đó mở ra dư địa hướng tới vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.750 điểm. Ngược lại, trong trường hợp dòng tiền không đủ mạnh hoặc áp lực chốt lời gia tăng trở lại, chỉ số có thể cần quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.640–1.650 điểm trước khi tạo nền cho nhịp tăng mới.

Chiến lược giai đoạn hiện tại phù hợp với quan điểm tích cực nhưng chọn lọc. Các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chưa cần vội vàng bán ra mà có thể tiếp tục nắm giữ, tận dụng nhịp tích lũy để quan sát thêm phản ứng của thị trường quanh vùng 1.700 điểm. Các quyết định chốt lời mạnh chỉ nên được cân nhắc khi chỉ số tiến sát các vùng kháng cự cao hơn hoặc xuất hiện tín hiệu suy yếu rõ ràng về mặt dòng tiền./.