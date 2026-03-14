(TBTCO) - Trước thềm Ngày bầu cử 15/3, tại nhiều địa phương trên cả nước, các tuyến phố được trang hoàng rực rỡ, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai khẩn trương, sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Pano, áp phích và khẩu hiệu về bầu cử được bố trí trang trọng trên các trục đường chính, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - Ảnh: VGP/Lê Anh

Tại TP. HCM, nhiều tuyến đường và khu phố được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tuyên truyền. Sắc đỏ nổi bật giữa không gian đô thị nhộn nhịp tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các điểm bỏ phiếu trong những con hẻm nhỏ ở trung tâm Thành phố cũng được trang hoàng, rực rỡ cờ hoa. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại đây cũng cơ bản hoàn tất - Ảnh: VGP/Lê Anh

Trên các tuyến phố trung tâm như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng…, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền được bố trí trang trọng, nổi bật. Nhiều màn hình LED và bảng điện tử cũng liên tục phát các thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử, góp phần tạo diện mạo tươi mới và không khí phấn khởi trong toàn thành phố.

Tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường Bình Tân, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 cơ bản đã được hoàn tất.

Ủy ban Bầu cử TP. HCM cho biết, công tác triển khai tại các phường, xã cơ bản bảo đảm tiến độ theo quy định. Các địa phương đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng như niêm yết danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị thùng phiếu và phát thẻ cử tri.

Nhiều cử tri tại TP. HCM cho biết đang theo dõi thông tin về các ứng cử viên và chuẩn bị tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Người dân Đà Nẵng theo dõi danh sách, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại khu dân cư - Ảnh: VGP/Thế Lực

Cùng thời điểm, tại TP. Đà Nẵng, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi và khẩn trương. Từ các tuyến đường trung tâm đến khu dân cư, thôn xóm vùng nông thôn, miền núi và hải đảo, cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí trang trọng, tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác tuyên truyền tại các xã, phường được triển khai đa dạng thông qua hệ thống pano, áp phích, bảng tin và loa truyền thanh cơ sở. Nhờ đó, cử tri có thêm thông tin về ngày bầu cử cũng như danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Tại nhiều khu dân cư, người dân dành thời gian tìm hiểu, trao đổi về các ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhân dân làng Tắc Pỏ, thôn 1, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng tìm hiểu về danh sách và tiểu sử của các ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân - Ảnh: VGP/Thế Lực

Với sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền và sự quan tâm của đông đảo cử tri, không khí trước ngày bầu cử tại các địa phương đang lan tỏa tinh thần phấn khởi, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân.

Lãnh đạo UBND TP. Huế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Trên khắp các tuyến đường trung tâm cũng như tại các khu dân cư, phường, xã của TP. Huế, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày hội lớn của toàn dân được trang hoàng rực rỡ.

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai để người dân theo dõi, kiểm tra. Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng được giới thiệu rộng rãi nhằm giúp cử tri nắm bắt thông tin, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Nhiều tổ dân phố, khu dân cư tổ chức họp dân để phổ biến quy định, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri. Người dân TP. Huế bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, tâm huyết, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Người dân TP. Huế bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, tâm huyết, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Xã Lai Hòa, Cần Thơ là địa bàn ven biển, nơi sinh sống của đông đồng bào Khmer và Hoa. Trong đó, 82% dân số là đồng bào Khmer và người Hoa, riêng đồng bào Khmer chiếm trên 72% dân số. Địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xã có 11 ấp, được phân thành 7 đơn vị bầu cử với 16 tổ bỏ phiếu, phục vụ 19.890 cử tri. Việc thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất theo đúng tiến độ.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Hòa Trần Kim Huy, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử. Vì vậy, Ủy ban bầu cử xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như phát thanh, tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, thông tin trên cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương. Nội dung bầu cử cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, giúp cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia bỏ phiếu.

Đặc biệt, trước đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương tăng cường tuyên truyền bằng tiếng Khmer, đồng thời phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng để trực tiếp vận động, hướng dẫn bà con nắm rõ thông tin về ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu và tích cực tham gia.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng địa phương cũng chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử. Công an xã Lai Hòa phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể bảo đảm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào./.