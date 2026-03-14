Ngày 14/3: Giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới hôm nay ngày (14/3) biến động mạnh khi dầu Brent duy trì trên mốc 100 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 101,64 USD/thùng, tăng 1,17% (tương đương tăng 1,18 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 96,88 USD/thùng, tăng 1,20% (tương đương tăng 1,15 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng mạnh, giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin cho thấy một tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ thực tế không đi qua eo biển Hormuz mà khởi hành từ Oman, ở phía đông eo biển này khu vực đã bị phong tỏa kể từ khi bùng phát xung đột Trung Đông.

Mỹ đã cấp giấy phép kéo dài 30 ngày cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, quyết định này liên quan tới khoảng 100 triệu thùng dầu thô của Nga, tương đương gần một ngày sản lượng dầu toàn cầu.

Thông báo liên quan tới dầu Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá dầu.

Kế hoạch này được phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổ chức đã nhất trí giải phóng tổng cộng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, bao gồm cả phần đóng góp của Mỹ.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình trong tháng 3 sẽ vượt 100 USD/thùng và ở mức khoảng 85 USD/thùng trong tháng 4, khi thị trường năng lượng tiếp tục biến động mạnh do cuộc chiến với Iran, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Trung Đông và gián đoạn tại eo biển Hormuz./.