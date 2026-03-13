Dòng vốn ngoại trợ lực nhiều cổ phiếu

(TBTCO) - Dù khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 13/3, một số cổ phiếu vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân cả trăm tỷ đồng. Đây cũng là một trợ lực hỗ trợ các cổ phiếu này đóng cửa trong sắc xanh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch cuối tuần (13/3), với giá trị 499 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trong phiên hôm nay, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh kéo VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%), đóng cửa tại 1.696,24 điểm và chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số giảm 71,6 điểm (-4,05%) so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại vẫn mua ròng trong cả tuần này nhờ hai phiên mua ròng mạnh. Nhờ quy mô giải ngân lớn trong các phiên giữa tuần, dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Tính riêng trong phiên hôm nay, khối ngoại vẫn giải ngân tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. KDH dẫn đầu danh sách mua ròng với 141,2 tỷ đồng, theo sau là VNM (139,1 tỷ đồng) và MSN (133,1 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng trên trăm tỷ đồng như ACB (119,5 tỷ đồng), VIB (116 tỷ đồng), TCH (113,8 tỷ đồng) và VCI (106,7 tỷ đồng).

Các cổ phiếu trên đều đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý, cổ phiếu TCH được khối ngoại mua hơn 10 triệu cổ phiếu trong khi bán ra gần 2,27 triệu cổ phiếu. Giao dịch của khối ngoại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giao dịch khớp lệnh hơn 13 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng hôm nay. Lực mua ròng từ các nhà đầu tư ngoại giúp cổ phiếu TCH tăng 3,42%.

Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài chục tỷ đồng mua cổ phiếu DCM, VJC và VPB.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại BSR với giá trị 286,2 tỷ đồng, cổ phiếu này đồng thời giảm mạnh gần 6,9% trong phiên. Các mã khác cũng ghi nhận áp lực bán đáng kể gồm VIC (133,3 tỷ đồng), SSI (99,3 tỷ đồng), VHM (96,5 tỷ đồng) và PLX (89,6 tỷ đồng). Hai cổ phiếu BSR, PLX và GAS nằm trong top 10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất và đều đóng cửa giảm kịch biên độ.