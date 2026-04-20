Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng trong phiên 20/4. Giá trị bán ròng trên ba sàn đạt gần 640 tỷ đồng. Áp lực chốt lời gia tăng, trong đó tâm điểm là cổ phiếu VIC khi bị bán ròng gần 879 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên thị trường.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh VIC đã tăng mạnh và thiết lập vùng giá cao mới. Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài đã có chuỗi 7 phiên mua ròng liên tục trước đó. Giá cổ phiếu VIC đảo chiều ngoạn mục trong phiên sáng và đóng cửa ở mức 191.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời kích hoạt động thái hiện thực hóa lợi nhuận từ khối ngoại. Dù chịu áp lực bán lớn, cổ phiếu VIC vẫn giữ được sắc xanh, cho thấy lực cầu trong nước tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ.

Ở chiều bán ra, ngoài VIC, áp lực bán ròng phân bổ sang một số mã như VPB (-138 tỷ đồng), BSR (-53 tỷ đồng), GMD (-44 tỷ đồng)… nhưng quy mô không quá lớn. Dòng vốn ngoại chủ yếu tập trung cơ cấu tại một số cổ phiếu đã tăng gần đây.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại phiên 20/4 - Nguồn: Dstock

Ở chiều mua vào, dòng tiền ngoại vẫn duy trì giải ngân trên trăm tỷ đồng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. SSI dẫn đầu với giá trị mua ròng 136,4 tỷ đồng, theo sau là MWG (133,4 tỷ đồng) và FPT (105 tỷ đồng). Đáng chú ý, VHM cũng được mua ròng hơn 88 tỷ đồng và tăng mạnh gần 7%. Cổ phiếu này góp phần đáng kể vào phiên tăng điểm hôm nay.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu như MSN, PNJ, HPG, VRE hay một số nhóm ngân hàng như TPB, HDB cũng ghi nhận lực mua ròng ổn định.