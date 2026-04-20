Chứng khoán

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Tùng Linh

19:03 | 20/04/2026
(TBTCO) - Sau chuỗi 7 phiên liên tục mua ròng, khối ngoại quay đầu chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) xác lập mức cao mới.
Khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng trong phiên 20/4. Giá trị bán ròng trên ba sàn đạt gần 640 tỷ đồng. Áp lực chốt lời gia tăng, trong đó tâm điểm là cổ phiếu VIC khi bị bán ròng gần 879 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên thị trường.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh VIC đã tăng mạnh và thiết lập vùng giá cao mới. Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài đã có chuỗi 7 phiên mua ròng liên tục trước đó. Giá cổ phiếu VIC đảo chiều ngoạn mục trong phiên sáng và đóng cửa ở mức 191.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời kích hoạt động thái hiện thực hóa lợi nhuận từ khối ngoại. Dù chịu áp lực bán lớn, cổ phiếu VIC vẫn giữ được sắc xanh, cho thấy lực cầu trong nước tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ.

Ở chiều bán ra, ngoài VIC, áp lực bán ròng phân bổ sang một số mã như VPB (-138 tỷ đồng), BSR (-53 tỷ đồng), GMD (-44 tỷ đồng)… nhưng quy mô không quá lớn. Dòng vốn ngoại chủ yếu tập trung cơ cấu tại một số cổ phiếu đã tăng gần đây.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại phiên 20/4 - Nguồn: Dstock

Ở chiều mua vào, dòng tiền ngoại vẫn duy trì giải ngân trên trăm tỷ đồng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. SSI dẫn đầu với giá trị mua ròng 136,4 tỷ đồng, theo sau là MWG (133,4 tỷ đồng) và FPT (105 tỷ đồng). Đáng chú ý, VHM cũng được mua ròng hơn 88 tỷ đồng và tăng mạnh gần 7%. Cổ phiếu này góp phần đáng kể vào phiên tăng điểm hôm nay.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu như MSN, PNJ, HPG, VRE hay một số nhóm ngân hàng như TPB, HDB cũng ghi nhận lực mua ròng ổn định.

Tùng Linh
Từ khóa:
vingroup bán rong khối ngoại

Dành cho bạn

Đọc thêm

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

(TBTCO) - Quý I/2026, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu 326 tỷ đồng, tăng 57%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với các kế hoạch tăng vốn còn dang dở từ năm 2023, nếu hoàn tất, vốn điều lệ BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

(TBTCO) - Dư nợ cho vay margin tại SSI đã giảm quý thứ hai liên tiếp. Tuy vậy, thu nhập từ mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là động lực tăng trưởng chính nhờ giao dịch sôi động trên thị trường.
VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù vậy, đà tăng tuần qua vẫn phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn.
Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +84.78
20/04 | +84.78 (7,126.06 +84.78 (+1.20%))
DJI +868.73
20/04 | +868.73 (49,447.43 +868.73 (+1.79%))
IXIC +365.78
20/04 | +365.78 (24,468.48 +365.78 (+1.52%))
NYA +242.14
20/04 | +242.14 (23,197.74 +242.14 (+1.05%))
XAX -128.61
20/04 | -128.61 (8,705.42 -128.61 (-1.46%))
BUK100P -6.41
20/04 | -6.41 (1,056.16 -6.41 (-0.60%))
RUT +57.30
20/04 | +57.30 (2,776.90 +57.30 (+2.11%))
VIX +1.80
20/04 | +1.80 (19.28 +1.80 (+10.30%))
FTSE -73.29
20/04 | -73.29 (10,594.34 -73.29 (-0.69%))
GDAXI -324.56
20/04 | -324.56 (24,377.68 -324.56 (-1.31%))
FCHI -94.33
20/04 | -94.33 (8,330.80 -94.33 (-1.12%))
STOXX50E -83.18
20/04 | -83.18 (5,974.53 -83.18 (-1.37%))
N100 -15.30
20/04 | -15.30 (1,835.93 -15.30 (-0.83%))
BFX -61.51
20/04 | -61.51 (5,510.59 -61.51 (-1.10%))
MOEX.ME -0.11
20/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +200.77
20/04 | +200.77 (26,361.07 +200.77 (+0.77%))
STI -3.76
20/04 | -3.76 (5,004.07 -3.76 (-0.08%))
AXJO +6.40
20/04 | +6.40 (8,953.30 +6.40 (+0.07%))
AORD +5.40
20/04 | +5.40 (9,174.10 +5.40 (+0.06%))
BSESN +26.80
20/04 | +26.80 (78,520.30 +26.80 (+0.03%))
JKSE -39.89
20/04 | -39.89 (7,594.11 -39.89 (-0.52%))
KLSE +12.59
20/04 | +12.59 (1,702.30 +12.59 (+0.75%))
NZ50 +9.75
20/04 | +9.75 (12,915.45 +9.75 (+0.08%))
KS11 +27.17
20/04 | +27.17 (6,219.09 +27.17 (+0.44%))
TWII +154.50
20/04 | +154.50 (36,958.80 +154.50 (+0.42%))
GSPTSE +294.09
20/04 | +294.09 (34,346.29 +294.09 (+0.86%))
BVSP -1,085.48
20/04 | -1,085.48 (195,733.52 -1,085.48 (-0.55%))
MXX +730.94
20/04 | +730.94 (69,825.94 +730.94 (+1.06%))
IPSA -47.91
20/04 | -47.91 (11,429.19 -47.91 (-0.42%))
MERV -34,644.75
20/04 | -34,644.75 (2,889,185.25 -34,644.75 (-1.18%))
TA125.TA +9.35
20/04 | +9.35 (4,318.38 +9.35 (+0.22%))
CASE30 -576.90
20/04 | -576.90 (51,795.70 -576.90 (-1.10%))
JN0U.JO -176.40
20/04 | -176.40 (7,371.01 -176.40 (-2.34%))
DX-Y.NYB +0.19
20/04 | +0.19 (98.29 +0.19 (+0.20%))
125904-USD-STRD -39.68
20/04 | -39.68 (2,770.03 -39.68 (-1.41%))
XDB -0.15
20/04 | -0.15 (135.08 -0.15 (-0.11%))
XDE -0.20
20/04 | -0.20 (117.61 -0.20 (-0.17%))
000001.SS +26.58
20/04 | +26.58 (4,082.13 +26.58 (+0.66%))
N225 +348.99
20/04 | +348.99 (58,824.89 +348.99 (+0.60%))
XDN +0.11
20/04 | +0.11 (62.92 +0.11 (+0.17%))
XDA -0.09
20/04 | -0.09 (71.56 -0.09 (-0.12%))