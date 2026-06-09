ABS: Xu hướng tăng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì

Theo đánh giá của các chuyên gia từ ABS, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6/2026 vẫn duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn, dù đang trải qua một nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi chưa thể chinh phục thành công vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5.

Các chuyên gia cho biết, VN-Index kết thúc tháng 5 mà không vượt được đỉnh cũ, trong khi thanh khoản không có sự bứt phá tương ứng. Điều này cho thấy, lực cầu chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng tại vùng giá cao, khiến thị trường quay trở lại trạng thái điều chỉnh. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện được xác định quanh 1.750 - 1.800 điểm.

Nguồn: Chứng khoán An Bình.

Dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nhiều nhóm cổ phiếu quan trọng vẫn giữ được các vùng hỗ trợ chủ chốt và chưa làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn. Theo ABS, cấu trúc tăng giá trên khung trung và dài hạn vẫn được duy trì, song VN-Index cần vượt mốc 1.920 điểm để xác nhận một xu hướng tăng mới rõ ràng hơn. Trước khi điều đó xảy ra, thị trường nhiều khả năng tiếp tục vận động trong trạng thái tích lũy với biên độ rộng.

Các chuyên gia nhận định, nhịp điều chỉnh hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh từ tháng 3 đến giữa tháng 5, khi VN-Index đã tăng khoảng 360 điểm. Đây được xem là quá trình cần thiết để dòng tiền luân chuyển sang nhiều nhóm ngành hơn, thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt như giai đoạn trước.

Chuyên gia của ABS cho rằng, VN-Index đang kiểm định vùng hỗ trợ 1.750 - 1.800 điểm. Nếu giữ vững mốc này, thị trường có thể hình thành đáy và hướng tới vùng 1.920 điểm trước khi xác lập xu hướng tăng mới. Ngược lại, chỉ số có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng 1.600 điểm. Trong bối cảnh đó, nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép, cảng - kho vận và bất động sản khu công nghiệp được đánh giá là những lĩnh vực đáng chú ý.

Ở góc độ trung hạn, ABS tiếp tục duy trì quan điểm tích cực với thị trường. VN-Index đã hình thành vùng đáy trung hạn quanh 1.586 - 1.606 điểm và chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ cấu trúc tăng giá. ABS đặt mục tiêu gần nhất của chỉ số trong vùng 1.950 - 2.018 điểm và xa hơn có thể hướng tới 2.145 điểm, nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì.

Các nhóm ngành được đánh giá đang có nền tảng giá tương đối vững chắc gồm ngân hàng, chứng khoán, thép, vận tải, bảo hiểm và bất động sản khu công nghiệp. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đang có xu hướng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ sau giai đoạn điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu khi tâm lý thận trọng khiến thanh khoản duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, ABS cho rằng, thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu bán tháo, cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ được sự ổn định nhất định. Vì vậy, nhịp điều chỉnh hiện tại chưa được xem là rủi ro lớn, mà có thể tạo cơ hội tích lũy cho giai đoạn cuối năm.

Về các yếu tố vĩ mô, chuyên gia của ABS cho rằng, thị trường thời gian qua chịu tác động từ áp lực lạm phát, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao và chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn khiến lãi suất có dấu hiệu nhích lên. Điều này phần nào làm gia tăng sức hấp dẫn của các kênh đầu tư có thu nhập cố định như tiền gửi và trái phiếu.

Dù vậy, nền kinh tế vẫn có nhiều điểm sáng đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm lãi suất cho vay và điều hành tín dụng theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Trong khi đó, thu ngân sách tăng mạnh hơn tốc độ chi ngân sách, tạo dư địa để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm. Theo ABS, việc tăng tốc đầu tư công sẽ góp phần thúc đẩy dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế và cải thiện thanh khoản hệ thống.

Một động lực khác đến từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Vốn FDI đăng ký và giải ngân tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bán dẫn đang được triển khai. Điều này không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần ổn định tỷ giá trong bối cảnh nhiều đồng tiền trong khu vực chịu áp lực mất giá.

Giới phân tích cũng đánh giá tích cực các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và sản xuất. Những cơ chế mới dành cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và cải thiện an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện khung pháp lý để đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng, đặc biệt là điện gió, có thể góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn cung điện cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Đối với thị trường chứng khoán, câu chuyện nâng hạng tiếp tục được xem là một động lực dài hạn quan trọng. Theo ABS, quá trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn nhằm cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi thời điểm nâng hạng thị trường đến gần.

Về định giá, sau nhịp điều chỉnh gần đây, P/E của VN-Index đã giảm xuống khoảng 13,6 lần, thấp hơn mức trung bình 3 năm gần nhất. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang có mức định giá hấp dẫn hơn tương đối so với nhóm vốn hóa lớn, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn./.