Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng mạnh SHB, gom lại cổ phiếu PNJ

Tùng Linh

Tùng Linh

18:23 | 21/08/2026
(TBTCO) - Giao dịch khối ngoại trở thành điểm nhấn của thị trường trong phiên hồi phục bùng nổ ngày 21/8. Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất là SHB, SSI, MSN, PNJ...
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Sau 4 phiên liên tiếp tích lũy trong biên độ hẹp với thanh khoản suy giảm, thị trường chứng khoán đã có phiên cuối tuần khởi sắc hơn khi lực cầu cải thiện rõ rệt. Dòng tiền quay lại giúp nhiều nhóm cổ phiếu tăng mạnh. Trong đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng sôi động và cân bằng hơn giữa hai chiều mua - bán.

Riêng phiên 21/8, các nhà đầu tư ngoại mua ròng xấp xỉ 63 tỷ đồng trên ba sàn. Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2.167 tỷ đồng trong khi bán ra 2.172 tỷ đồng, tương ứng mức mua ròng gần 40 tỷ đồng. Khoảng cách giữa chiều mua và bán đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 2.660 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Ở chiều mua, SHB dẫn đầu với giá trị mua ròng 137,88 tỷ đồng, đồng thời tăng 2,59% lên 11.900 đồng/cổ phiếu. SSI đứng thứ hai với 71,77 tỷ đồng và tăng kịch trần 6,96%.

Dòng vốn ngoại cũng giải ngân vào MSN với 50,76 tỷ đồng, PNJ 43,08 tỷ đồng và VSC 41,39 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả PNJ và VSC đều tăng hết biên độ trong phiên. TCH, CEO và VCI cũng nằm trong nhóm được mua ròng mạnh, đồng thời ghi nhận mức tăng giá từ gần 7% đến hơn 8%.

Khối ngoại mua ròng mạnh SHB, gom lại cổ phiếu PNJ
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 21/8 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất nhưng giá trị chỉ 76,69 tỷ đồng. BSR bị bán ròng 61,96 tỷ đồng, GMD 58,59 tỷ đồng và VPB 53,93 tỷ đồng. PVS, DCM, VCK, HPG, VIC và DMX cũng nằm trong nhóm bị bán ròng, nhưng quy mô đều dưới 50 tỷ đồng. Nhìn chung, lực bán của khối ngoại phiên hôm nay khá phân tán.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu dù bị khối ngoại bán ròng vẫn giữ được sắc xanh. VCB tăng 2,25%, VPB tăng 3,21%, VCK tăng 4,47%, HPG tăng 2,6% và VIC tăng 1,49%. Điều này cho thấy lực cầu trong nước đã hấp thụ khá tốt lượng bán ra từ nhà đầu tư nước ngoài trong phiên thị trường hồi phục.

Diễn biến cuối tuần phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Bên cạnh mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh, thị trường vẫn đang kỳ vọng vào hai câu chuyện lớn gồm nâng hạng lên thị trường mới nổi và kế hoạch thoái vốn nhà nước. Dù khối ngoại chưa đảo chiều hoàn toàn khi vẫn bán ròng khá lớn tính chung cả tuần, việc giao dịch hai chiều trở nên cân bằng hơn và lực cầu nội hấp thụ tốt lượng cung ngoại là tín hiệu tích cực hơn so với các phiên trước.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán khối ngoại vn-index

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