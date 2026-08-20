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Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

18:33 | 20/08/2026
(TBTCO) - Sau trạng thái lệch pha trong phiên trước, diễn biến thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đã đồng thuận trong phiên đáo hạn. Tuy nhiên, chênh lệch của các hợp đồng tương lai tới đây đều chuyển sang trạng thái âm.
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Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, sắc xanh trở lại trên thị trường chứng khoán cơ sở trong phiên 20/8. VN30 duy trì trên tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tại 1.887,06 điểm, tăng 11,33 điểm, tương ứng 0,60%. Có tới 23/30 cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá, chỉ 5 mã giảm và 2 mã đứng giá. VIC đóng góp lớn nhất cho đà tăng của chỉ số, tiếp đến là MCH, MSN, BSR, FPT và VNM. Ở chiều ngược lại, LPB gây sức ép lớn nhất, song mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đi xuống khá hạn chế.

Đáng chú ý, sau trạng thái lệch pha trong phiên trước, diễn biến thị trường cơ sở và phái sinh đã đồng thuận trong phiên đáo hạn. Các hợp đồng tương lai VN30 đều đóng cửa trong sắc xanh, tương tự chỉ số cơ sở.

Cụ thể, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G8000 hoàn tất phiên đáo hạn tại 1.891,1 điểm, tăng 0,54% và cao hơn VN30 4,04 điểm. Dòng tiền đồng thời dịch chuyển mạnh sang hợp đồng 41I1G9000, kỳ hạn tháng 9. Đây cũng là hợp đồng tương lai chính sau phiên hôm nay.

Hợp đồng 41I1G9000 đóng cửa tại 1.883,5 điểm, tăng 0,32%. Dù cùng chiều tăng với thị trường cơ sở, hợp đồng này vẫn thấp hơn VN30-Index gần 3,56 điểm. Tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn được giải tỏa sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Hai hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027 cũng tăng lần lượt 0,31% và 0,22%. Tuy nhiên, mức chênh lệch so với VN30 lần lượt là -6,56 điểm và -0,36 điểm.

Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G9000 đạt 26.058 hợp đồng, tăng 121,2% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này tăng mạnh 68,29% lên 25.058 hợp đồng. Cả thanh khoản lẫn vị thế nắm giữ đã dịch chuyển rõ rệt sang kỳ hạn mới. Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở trong bối cảnh VN30-Index đang tích lũy. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G9000 được đánh giá ở trạng thái tích lũy, với vùng kháng cự quanh 1.900 điểm và hỗ trợ quanh 1.860 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn30-index

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