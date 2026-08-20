Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Đình Tuấn bị phạt tiền 1,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng 523.731.000 đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Tuấn đã mua 3.491.540 cổ phiếu PBC, tương ứng 34.915.400.000 đồng theo mệnh giá ngày 28/4/2026 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Sơ đồ giá cổ phiếu PBC trên TradingView.

Đồng thời, Thanh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là ông Tuấn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 18 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, doanh thu thuần đạt mức thấp hơn cùng kỳ 28,78% xuống còn 205,63 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 41,12%, giúp lợi nhuận gộp tăng 51,9%. Cùng với đó, chi phí bán hàng giảm 46,65% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 36,94%. Nhờ tiết giảm đáng kể chi phí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 17,39 tỷ đồng, tăng 208,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, Pharbaco đạt 413,49 tỷ đồng doanh thu thuần, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 28,05 tỷ đồng./.