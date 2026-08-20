Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
11:13 | 20/08/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức bấm nút lựa chọn chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ mở thưởng quý I và quý II/2026. Theo đó, có 88 cá nhân đã được lựa chọn ngẫu nhiên để trao thưởng, với tổng giá trị giải thưởng là 220 triệu đồng.
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Việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được thực hiện công khai, khách quan dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát được thành lập theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn
Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo thể lệ chương trình, hóa đơn được đưa vào hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là cá nhân và đầy đủ thông tin định danh người mua như mã số thuế, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Các hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế và hóa đơn có thông tin mã số thuế của người bán trùng với người mua không thuộc diện tham gia. Mỗi hóa đơn đủ điều kiện được đưa vào lựa chọn một lần.

Kết quả, tại mỗi kỳ mở thưởng đã lựa chọn 44 hóa đơn trúng thưởng, gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 35 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Như vậy, qua hai kỳ mở thưởng quý I và quý II/2026, có tổng cộng 88 cá nhân trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng. (Danh sách người nộp thuế trúng thưởng quý I/2026, danh sách người nộp thuế trúng thưởng quý II/2026).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ liên hệ, thông báo và tổ chức trao thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tạo thuận lợi cho người trúng thưởng.

Việc duy trì chương trình “Hóa đơn may mắn” gắn trực tiếp quyền lợi của người tiêu dùng với việc thực hiện đúng quy định về hóa đơn. Khi người mua chủ động yêu cầu và nhận hóa đơn trong các giao dịch, doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ghi nhận đầy đủ hơn, qua đó hỗ trợ cơ quan thuế quản lý sát thực tế phát sinh và hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách.

Đặc biệt, mỗi hóa đơn được lập đúng, đủ và được người mua chủ động tiếp nhận vừa là căn cứ bảo vệ quyền lợi trong giao dịch, vừa góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và ý thức tuân thủ pháp luật thuế./.

Văn Tuấn
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