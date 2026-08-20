Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng thêm 1.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục khởi sắc, nối dài đà phục hồi sang ngày thứ 3 liên tiếp. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm đồng loạt tăng 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng chung lên khoảng 97.700 - 98.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), các đại lý nâng giá thu mua thêm 1.500 đồng/kg, lên 98.500 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận tại các địa phương khảo sát.

Cùng mức tăng, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai đều đạt 98.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 1.500 đồng/kg, lên 97.700 đồng/kg, thấp nhất trong số các vùng sản xuất trọng điểm được khảo sát.

Như vậy, sau giai đoạn liên tục đi xuống và có thời điểm mất mốc 95.000 đồng/kg, thị trường cà phê nội địa đang phục hồi khá nhanh. Chỉ trong 3 ngày gần nhất, giá thu mua tại nhiều địa phương đã tăng hơn 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, sắc xanh tiếp tục bao phủ hai sàn giao dịch, trong đó mức tăng của cà phê Arabica đặc biệt đáng chú ý.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,32%, tương đương 85 USD/tấn, lên 3.755 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn 95 USD/tấn, tương ứng 2,61%, đạt 3.739 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 5,3%, tương đương 18,3 US cent/pound, lên 363,4 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 cũng tăng 4,58%, tương đương 14,55 US cent/pound, đạt 332,45 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm chưa ghi nhận biến động mới, tiếp tục duy trì trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với giá 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở mức 136.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường hồ tiêu nội địa tiếp tục nối dài chuỗi phiên ổn định, chưa xuất hiện biến động đáng kể tại các vùng nguyên liệu chính.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các nguồn cung lớn cũng không thay đổi so với phiên trước.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.851 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia có giá 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.380 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì tại 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao hơn, đạt 12.200 USD/tấn./.