Ngày 20/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng tháng 8 ở mức 475,00 Yên/kg, giảm 0,80%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 449,50 Yên/kg, giảm 0,18%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 87,30 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 8 ở mức 17.180 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,73%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.205 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,79%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 480 Nhân dân tệ, tương đương 3,43%, lên 14.455 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 226,00 Cent/kg, tăng 1,03%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 224,10 Cent/kg, tăng 0,95%.

Diễn biến trên các sàn giao dịch châu Á đang nghiêng về xu hướng tích cực đối với cao su tự nhiên, khi toàn bộ hợp đồng trên SHFE và SGX đều tăng, mức tăng trên SGX đạt hơn 1%. Trái lại, TOCOM ghi nhận giá RSS3 giảm ở tất cả kỳ hạn, cho thấy lực bán vẫn hiện diện tại thị trường Nhật Bản.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định. Lũy kế 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 788.006 tấn cao su, trị giá 1,55 tỷ USD.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Về hoạt động xuất khẩu, theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu 152.081 tấn cao su, trị giá 324,2 triệu USD, tăng 33,4% về lượng và 33,6% về trị giá so với tháng 6. Tính chung 7 tháng năm 2026, xuất khẩu cao su đạt 788.006 tấn, trị giá 1,55 tỷ USD.

Giá bình quân cao su xuất khẩu trong tháng 7 đạt 2.132 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tháng trước và tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, giá bình quân đạt 1.965 USD/tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước./.