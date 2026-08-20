Thị trường

Ngày 20/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

06:12 | 20/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (20/8) biến động trái chiều khi trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng, ngược lại các hợp đồng RSS3 trên sàn TOCOM đồng loạt giảm. Tín hiệu trái chiều cho thấy thị trường vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu tiêu thụ, nhưng áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn biến mất.
aa
Ngày 20/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng tháng 8 ở mức 475,00 Yên/kg, giảm 0,80%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 449,50 Yên/kg, giảm 0,18%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 87,30 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 8 ở mức 17.180 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,73%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.205 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,79%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 480 Nhân dân tệ, tương đương 3,43%, lên 14.455 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 226,00 Cent/kg, tăng 1,03%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 224,10 Cent/kg, tăng 0,95%.

Diễn biến trên các sàn giao dịch châu Á đang nghiêng về xu hướng tích cực đối với cao su tự nhiên, khi toàn bộ hợp đồng trên SHFE và SGX đều tăng, mức tăng trên SGX đạt hơn 1%. Trái lại, TOCOM ghi nhận giá RSS3 giảm ở tất cả kỳ hạn, cho thấy lực bán vẫn hiện diện tại thị trường Nhật Bản.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định. Lũy kế 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 788.006 tấn cao su, trị giá 1,55 tỷ USD.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Về hoạt động xuất khẩu, theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu 152.081 tấn cao su, trị giá 324,2 triệu USD, tăng 33,4% về lượng và 33,6% về trị giá so với tháng 6. Tính chung 7 tháng năm 2026, xuất khẩu cao su đạt 788.006 tấn, trị giá 1,55 tỷ USD.

Giá bình quân cao su xuất khẩu trong tháng 7 đạt 2.132 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tháng trước và tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, giá bình quân đạt 1.965 USD/tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 19/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 19/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 18/8: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 18/8: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Dành cho bạn

Tối ưu hóa hiệu quả của từng đồng ngân sách

Tối ưu hóa hiệu quả của từng đồng ngân sách

Ngày 20/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 20/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT Mexico tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT Mexico tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới

Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế

Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

Đọc thêm

Hà Bắc - Việt Nam: Mở “đường ray” mới cho nông sản hai chiều

Hà Bắc - Việt Nam: Mở “đường ray” mới cho nông sản hai chiều

(TBTCO) - Thế mạnh nông nghiệp bổ trợ, nhu cầu thị trường đa dạng cùng kết nối logistics ngày càng thuận lợi đang mở thêm cơ hội thúc đẩy thương mại và hợp tác chuỗi nông sản giữa Hà Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam.
Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng

Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng

(TBTCO) - Ngày 19/8/2026, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026, nhằm chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền; đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 sản phẩm đặc sản đến từ khắp các vùng miền trên cả nước.
Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

(TBTCO) - Thị trường đồ dùng học tập đang bước vào cao điểm trước thềm năm học 2026 - 2027. Các nhà sách, siêu thị đồng loạt tung chương trình giảm giá, mua theo combo, tặng quà và ưu đãi thành viên, trong đó nhiều mặt hàng được giảm tới 50%, nhằm thu hút người tiêu dùng và kích cầu bán lẻ trong mùa tựu trường.
Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/8) tiếp tục sụt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 1,4 triệu đồng/kg chiều mua vào và 1,466 triệu đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,21% so với hôm qua.
Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (19/8) tăng thêm 1.700 - 1.800 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nối dài chuỗi ngày ít biến động.
Ngày 19/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 19/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (19/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 và OM 34 tăng 100 đồng/kg, ngược lại lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo đi ngang.
Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng về thực thi FTA

Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng về thực thi FTA

(TBTCO) - Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) năm 2025, qua đó ghi nhận những nỗ lực của Thủ đô trong chuyển hóa các cam kết hội nhập thành hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thép không gỉ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Đài Loan

Thép không gỉ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Đài Loan

(TBTCO) - Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, ngày 14/8, Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (Trung Quốc) ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan lưu ý doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu cây cảnh, thú cưng và bò sát

Hải quan lưu ý doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu cây cảnh, thú cưng và bò sát

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

"Hoàn thuế trước, kiểm tra sau" - khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp

"Hoàn thuế trước, kiểm tra sau" - khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp

Điểm sáng đấu tranh chống buôn lậu, ma túy qua đường hàng không

Điểm sáng đấu tranh chống buôn lậu, ma túy qua đường hàng không

Doanh nghiệp thủy sản, giày dép gặp khó vì C/O

Doanh nghiệp thủy sản, giày dép gặp khó vì C/O

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số ngân hàng càng sâu, “tấm khiên” an toàn càng phải vững

Chuyển đổi số ngân hàng càng sâu, “tấm khiên” an toàn càng phải vững

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng