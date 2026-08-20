Đầu tư

Huế thông qua Nghị quyết đầu tư Đại lộ, vốn 20.000 tỷ đồng

Hà Minh

Hà Minh

22:43 | 20/08/2026
(TBTCO) - Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra chiều 20/8, đã xem xét và thông qua Nghị quyết danh mục các dự án hạ tầng giao thông, dự án đầu tư có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
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Trong số dự án đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông, dự án Đại lộ Bắc Nam phía Đông, thành phố Huế đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Theo tờ trình của UBND thành phố Huế, Đại lộ Bắc Nam phía Đông có điểm đầu tại đường tỉnh 9, giao Quốc lộ 49F ở KCN Phong Điền, đi song song và hai bên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố Huế, điểm cuối kết nối với đường trục chính khu đô thị Chân Mây. Tổng chiều dài tuyến khoảng 75km, quy mô 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất đầu tư phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách nhà nước; quỹ đất dự kiến đối ứng khoảng 500-600ha tại các khu vực lân cận. Mục tiêu nhằm hướng đến hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp phía Bắc với ga đường sắt tốc độ cao, các trung tâm thương mại - dịch vụ mới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và cảng Chân Mây.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã thống nhất, thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong danh mục, có 4 dự án điện mặt trời gồm Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2, Phong Điền III, Điền Hương và Điền Môn. Theo hồ sơ, phần lớn diện tích dự án là đất rừng sản xuất có hiệu quả thấp trên đất cát hoặc đất chưa sử dụng; trong phạm vi các dự án không có khu dân cư sinh sống.

Theo đánh giá của UBND thành phố, việc đầu tư các dự án năng lượng mặt trời vừa bổ sung sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia, vừa góp phần nâng giá trị sản xuất trên những diện tích đất hiệu quả thấp. Khi đi vào hoạt động, mỗi dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 30-50 lao động địa phương.

Sau khi HĐND thành phố Huế ban hành nghị quyết, UBND thành phố sẽ công khai danh mục, tổ chức các bước lập, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Kỳ họp cũng xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Chỉnh trang đường lên đỉnh núi Kim Phụng. Dự án có quy mô khoảng 3,1ha, trong đó diện tích có rừng đề nghị chuyển mục đích khoảng 1,96ha. Đáng chú ý, diện tích rừng tự nhiên xin chuyển mục đích là 0,1406ha. Dự án thuộc trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng này theo quy định hiện hành đối với dự án đầu tư công.

Hà Minh
Từ khóa:
thành phố huế kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Huế

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