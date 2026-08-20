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Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:29 | 20/08/2026
Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên 20/8 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn thận trọng, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy động lực tăng của thị trường chưa thực sự lan tỏa.
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VN-Index tăng hơn 7 điểm

Sau phiên giảm điểm nhẹ trước đó trong bối cảnh cung - cầu ngắn hạn suy giảm, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn trong phiên đáo hạn phái sinh. VN-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp, song vẫn duy trì sắc xanh nhờ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dù chỉ số phục hồi, dòng tiền vẫn khá thận trọng khi thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy giảm, khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp. Kết phiên, VN-Index tăng 7,55 điểm (+0,44%), lên 1.731,24 điểm.

Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/8.

Cùng với đà tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 165 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 137 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của thị trường chung, tuy nhiên độ mở cân bằng với 10/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Phân bón, công nghệ viễn thông và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, cảng biển, bất động sản Khu công nghiệp và dệt may là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +11,33 điểm, lên mức 1.887,06 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 23 mã tăng giá, 5 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Tình trạng sụt giảm thanh khoản tiếp tục diễn ra khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn đáng kể (-37%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 464 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.471 tỷ đồng giảm -9,21% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,43 điểm, về mức 278,55 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,36 điểm, lên mức 127,24 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -617 tỷ đồng. Trong đó, VIC (-89 tỷ đồng), VPB (-87 tỷ đồng), VIX (-73 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSN (+56 tỷ đồng), VNM (+41 tỷ đồng) và DCM (+37 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 20 tỷ đồng.

Dòng tiền tập trung ở nhóm vốn hóa lớn

VN-Index khởi đầu phiên giao dịch khá tích cực khi mở cửa trong sắc xanh và nhanh chóng vượt mốc 1.740 điểm. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khiến lực cầu chưa đủ mạnh để duy trì đà đi lên, chỉ số sau đó dần thu hẹp biên độ tăng. Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giằng co, với sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Nhóm VN30 đóng vai trò dẫn dắt khi chỉ số tăng 11,33 điểm, với 23/30 mã đóng cửa tăng giá. Trong đó, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index với gần 3,4 điểm. Cổ phiếu này kết phiên ở mức 202.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với tham chiếu; giá trị giao dịch đạt gần 1.063 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Đáng chú ý, hơn 55% khối lượng khớp lệnh của VIC đến từ bên mua chủ động.

Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm
Dù lấy lại sắc xanh sau phiên giảm điểm trước đó, VN-Index vẫn chủ yếu vận động trong biên độ hẹp. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh VIC, dòng tiền cũng tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng. MSN tăng 2,56%, MBB tăng 1,75%, trong khi VCB và CTG cũng đóng góp tích cực vào diễn biến của chỉ số. Đà tăng của MBB và MSN phần nào tạo hiệu ứng lan tỏa tới các cổ phiếu cùng ngành. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu xuất hiện tại nhóm vốn hóa vừa, với mức giảm phổ biến khoảng 1 - 3% và phân bố ở nhiều nhóm ngành.

Dù lấy lại sắc xanh sau phiên giảm điểm trước đó, VN-Index vẫn chủ yếu vận động trong biên độ hẹp. Đà tăng của thị trường phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng, trong khi sự lan tỏa sang các nhóm ngành khác chưa thực sự rõ nét.

Đáng chú ý hơn là sự suy giảm của thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh trong phiên xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, đồng thời thấp hơn khoảng 37% so với bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối hoạt động giao dịch, khi nhà đầu tư chưa sẵn sàng gia tăng mạnh tỷ trọng dù chỉ số duy trì được đà phục hồi.

Việc VN-Index tăng điểm trong khi thanh khoản suy giảm và động lực chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy lực cầu trên thị trường chưa thực sự mạnh. Trong ngắn hạn, chỉ số vẫn đang vận động trong vùng tích lũy, với các phiên tăng - giảm đan xen và chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ ràng để xác nhận một xu hướng tăng mới./.

Mai Tấn
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diễn biến thị trường chứng khoán 20/8 VN Index ngày 20/8 thanh khoản thị trường chứng khoán cổ phiếu vốn hóa lớn nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ số VN30 tăng điểm dòng tiền trên sàn HOSE giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

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