Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Sau 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã đạt được kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu 100.000 tỷ đồng trong năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh trong 7 tháng đầu năm đạt 68.139 tỷ đồng, bằng 92% dự toán pháp lệnh, 68% kế hoạch cả năm và tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 10.929 tỷ đồng, thu nội địa đạt 57.210 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục giúp Quảng Ninh duy trì vị trí trong nhóm địa phương có quy mô thu ngân sách lớn của cả nước.

Với mục tiêu thu 100.000 tỷ đồng trong năm 2026, tỉnh còn phải hoàn thành khoảng 31.900 tỷ đồng trong những tháng cuối năm. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng thu, mà quan trọng hơn là tạo ra nguồn thu ổn định dựa trên sự phát triển của sản xuất, kinh doanh.

Thu nội địa tiếp tục là động lực chính

Trong cơ cấu thu ngân sách của Quảng Ninh, thu nội địa đang giữ vai trò chủ đạo. Đây là nguồn thu gắn trực tiếp với hoạt động của các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp, năng lượng, logistics, du lịch và dịch vụ.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản điều hành thu ngân sách, phân giao nhiệm vụ cụ thể theo từng quý, từng khoản thu, từng địa bàn và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các tổ công tác liên ngành cũng được tăng cường làm việc với 42 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có quy mô lớn để nắm bắt tình hình sản xuất, tháo gỡ khó khăn và khai thác hiệu quả các nguồn thu phát sinh.

Thu nội địa đang giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu thu ngân sách của Quảng Ninh. Ảnh Tiến Dũng

Trong nhóm nguồn thu nội địa, công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Tỉnh đang tập trung xử lý các khó khăn liên quan đến sản xuất, đầu tư, mặt bằng, thủ tục và nguồn vật liệu để các dự án tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp đủ điều kiện triển khai theo kế hoạch.

Nếu các dự án mới được thúc đẩy, năng lực sản xuất được mở rộng, nguồn thu từ doanh nghiệp, thuế và các hoạt động kinh tế liên quan sẽ có thêm dư địa tăng trưởng.

Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Quảng Ninh cũng đặt trọng tâm vào việc khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất, tài nguyên, xuất nhập khẩu và xử lý nợ thuế.

Một trong những áp lực lớn hiện nay là tình trạng nợ thuế. Đến ngày 30/6/2026, tổng số nợ thuế trên địa bàn là 6.192 tỷ đồng, tương đương 8,2% dự toán thu ngân sách cả năm. Một số doanh nghiệp còn nợ thuế với số tiền lớn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự toán.

Trước thực tế này, ngành Thuế tỉnh xác định tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro và triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế. Mục tiêu là thu đúng, thu đủ, hạn chế thất thu và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Ngoài các nguồn thu truyền thống, những lĩnh vực mới như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số cũng được ngành Thuế chú trọng quản lý nhằm mở rộng cơ sở thu.

Du lịch, dịch vụ và xuất nhập khẩu kỳ vọng tạo cú hích

Thu từ xuất nhập khẩu vẫn là một nguồn đóng góp quan trọng của Quảng Ninh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực chịu nhiều tác động từ các yếu tố bên ngoài như chính sách thương mại, sức mua thị trường và biến động giá năng lượng.

Do đó, bên cạnh duy trì nguồn thu hiện có, tỉnh đang hướng tới việc khai thác mạnh hơn các dư địa từ logistics, dịch vụ cảng biển và thương mại.

Trong khi đó, du lịch tiếp tục được xem là một động lực quan trọng. Tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng 7 mới đây, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tận dụng hiệu quả các sự kiện văn hóa, du lịch, hoạt động đón khách quốc tế để gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch, bán lẻ và các ngành dịch vụ liên quan.

Đây được xem là nhóm ngành có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn. Sự tăng trưởng của du lịch không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp mà còn thúc đẩy nhiều lĩnh vực như vận tải, lưu trú, ăn uống, thương mại và dịch vụ.

Để hoàn thành mục tiêu thu 100.000 tỷ đồng, Quảng Ninh cần sự kết hợp của nhiều nguồn lực: tăng trưởng công nghiệp, mở rộng dịch vụ, khai thác hiệu quả nguồn thu đất đai - tài nguyên, quản lý thuế chặt chẽ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Công chức Thuế cơ sở 2 (Thuế Quảng Ninh) hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các dịch vụ thuế điện tử. Ảnh Thuế Quảng Ninh

Song song với nhiệm vụ tăng thu, tỉnh cũng chú trọng điều hành chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã tiết kiệm chi thường xuyên và điều chỉnh nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ lớn theo yêu cầu của Trung ương.

Những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu ngân sách của Quảng Ninh. Theo ông Hà Văn Trường, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh, ngành Thuế tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Với nền tảng thu đã đạt được cùng các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quản lý thu, Quảng Ninh có cơ sở để hướng tới hoàn thành mục tiêu 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở việc tăng thu trong ngắn hạn, mà còn ở khả năng tạo dựng một nền kinh tế có sức sinh nguồn thu ổn định trong dài hạn.