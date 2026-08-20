Thuế - Hải quan

Hải quan lưu ý doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu cây cảnh, thú cưng và bò sát

Song Linh

Song Linh

[email protected]
07:45 | 20/08/2026
(TBTCO) - Doanh nghiệp xuất khẩu cây cảnh, hoa, thú cưng và các loài bò sát cần đặc biệt lưu ý về hồ sơ, khai báo hải quan và yêu cầu kiểm tra chuyên ngành để tránh phát sinh sửa, hủy tờ khai, chậm thông quan. Đây là những nội dung đáng chú ý được Cục Hải quan hướng dẫn tại Công văn số 20574/CHQ-GSQL vừa ban hành.
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Ngày 19/8/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 20574/CHQ-GSQL trả lời các nội dung liên quan đến thủ tục xuất khẩu cây cảnh, hoa, thú cưng và các loài bò sát, đồng thời đưa ra nhiều lưu ý giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan thuận lợi, hạn chế sai sót.

Hải quan lưu ý doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu cây cảnh, thú cưng và bò sát
Hải quan lưu ý doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu cây cảnh, thú cưng và bò sát. Ảnh: minh hoạ

Theo Cục Hải quan, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC.

Hiện nay, việc khai báo và làm thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử 24/7. Việc kiểm tra hải quan áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro theo phân luồng tờ khai. Đối với hàng hóa cần điều kiện bảo quản đặc biệt, pháp luật cũng quy định cơ chế ưu tiên như kiểm tra trước hoặc cho phép đưa hàng về địa điểm đáp ứng yêu cầu bảo quản để thực hiện kiểm tra.

Một trong những nội dung được Cục Hải quan đặc biệt lưu ý là doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi khai báo trên hệ thống VNACCS nhằm hạn chế tối đa việc phải sửa, hủy tờ khai.

Theo đó, doanh nghiệp cần đối chiếu đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, phiếu đóng gói và các chứng từ liên quan; xác định chính xác mã HS, thuế suất và chính sách quản lý mặt hàng; khai báo đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai. Doanh nghiệp cũng nên sử dụng chức năng “Khai thử” (IDA) để hệ thống kiểm tra lỗi logic trước khi truyền tờ khai chính thức.

Đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Cục Hải quan cho biết việc quản lý cây cảnh, hoa, thú cưng và các loài bò sát được thực hiện trên cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gồm Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Đáng chú ý, Cục Hải quan xác định chuyển đổi số, quản lý rủi ro và chia sẻ dữ liệu điện tử là ba yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả thông quan. Việc tự động hóa quy trình, tăng cường kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý sẽ giúp giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Đối với các loài động vật hoang dã, loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Công ước CITES, Cục Hải quan cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác kiểm soát. Đồng thời, các Chi cục Hải quan khu vực đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật quy định của Việt Nam và yêu cầu của thị trường nhập khẩu; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ; bảo đảm thống nhất thông tin về tên hàng, chủng loại, số lượng, mã HS, xuất xứ khi khai báo. Việc duy trì lịch sử tuân thủ tốt không chỉ giúp giảm rủi ro trong quá trình thông quan mà còn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lâu dài.
Song Linh
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