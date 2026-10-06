Quảng Trị rà soát, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn tại các dự án đầu tư công

Hơn 33 tỷ đồng tạm ứng từ năm 2024 trở về trước chưa được thu hồi

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tính đến đầu tháng 8/2026, tổng số dư tạm ứng của các dự án trên địa bàn là 2.413,346 tỷ đồng. Trong đó, số tiền gốc tạm ứng chưa thu hồi gửi tại các ngân hàng thương mại là 143,168 tỷ đồng, bao gồm 61 tỷ đồng tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý vốn tạm ứng đầu tư công, tập trung thu hồi các khoản quá hạn và không để phát sinh thêm khoản tạm ứng mới kéo dài.

Theo rà soát, có 44 dự án phát sinh tạm ứng từ năm 2024 trở về trước với tổng số dư 33,968 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều đã quá hạn nhưng chưa được thu hồi.

Trong đó, một số khoản có giá trị lớn và kéo dài do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dự án Đường khu du lịch Phong Nha do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư còn 1,32 tỷ đồng chưa thu hồi.

Dự án Công trình đường nối từ Quốc lộ 1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công. Ảnh: Ngọc Tân

Dự án khắc phục đoạn sạt lở sông Gianh qua xã Văn Hóa - Tuyên Hóa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Lê làm chủ đầu tư còn 4,484 tỷ đồng. Dự án Kè chống sạt lở sông Gianh đoạn qua các xã Mai Hóa cũng do đơn vị này làm chủ đầu tư, còn 2,843 tỷ đồng chưa thu hồi.

Đáng chú ý, dự án Kè chống sạt lở sông Kiến Giang đoạn qua Hà Cạn - Xuân Hồi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lệ Thủy làm chủ đầu tư còn 6,9 tỷ đồng tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Nguyên nhân được xác định là đơn vị thi công gặp khó khăn về tài chính, trong khi dự án đã hết thời gian thực hiện và không còn nguồn vốn bố trí để tiếp tục. Chủ đầu tư đã làm đơn khởi kiện gửi tòa án và vụ việc đang được xử lý.

Dự án Công trình đường nối từ Quốc lộ 1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư còn 1,27 tỷ đồng tạm ứng chưa thu hồi. Dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh dự án và thiết kế nhiều lần; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, trong khi khu vực thực hiện thường xuyên xảy ra lũ lụt.

Tại dự án Đường về xã Thượng Trạch do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 2,05 tỷ đồng. Nguyên nhân liên quan đến việc nhà thầu làm giả hồ sơ dự thầu. Công an tỉnh đã khởi tố bị can, truy nã và đang truy bắt đối tượng.

Trong khi đó, dự án Trung tâm học liệu Trường Đại học Quảng Bình còn 867 triệu đồng tạm ứng chưa thu hồi do chủ đầu tư không liên lạc được với nhà thầu. Nhà thầu cũng chưa thực hiện nghiệm thu khối lượng đã thực hiện.

Ngoài các khoản nêu trên, nhiều dự án khác cũng còn số dư tạm ứng quá hạn, đòi hỏi chủ đầu tư phải rà soát cụ thể nguyên nhân và có phương án xử lý.

Không để phát sinh tạm ứng quá hạn mới

Đối với 46 dự án có vốn tạm ứng phát sinh sau năm 2024, lũy kế số dư tạm ứng đến tháng 8/2026 là 2.379 tỷ đồng. Trong đó, số tiền gốc tạm ứng chưa thu hồi gửi tại ngân hàng thương mại là 143,16 tỷ đồng, còn số dư tạm ứng quá hạn là 27 tỷ đồng.

Một số dự án có số tiền tạm ứng chưa thu hồi lớn như dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (cũ) do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, với 10,2 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 do Sở Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư còn 15,465 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 do Sở Tài chính làm chủ đầu tư còn 47,864 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 vẫn còn 15,465 tỷ đồng vốn tạm ứng chưa thu hồi. Ảnh: Ngọc Tân

Hệ thống đường nối từ Trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới do Ban Quản lý dự án phường Đồng Hới làm chủ đầu tư còn 2,8 tỷ đồng tạm ứng chưa thu hồi.

Tại dự án Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh (cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư, số vốn tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 6,5 tỷ đồng. Hiện dự án đang tạm dừng thi công để rà soát lại quy mô và tái cơ cấu đầu tư.

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm chủ đầu tư có 28,6 tỷ đồng tạm ứng chưa thu hồi.

Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư còn 19,5 tỷ đồng tạm ứng chưa thu hồi, trong đó 145 triệu đồng đã quá hạn.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện đúng quy định về mức vốn, thời điểm tạm ứng và thu hồi từng lần theo hợp đồng, đồng thời bảo đảm phù hợp với tiến độ đầu tư, tiến độ hợp đồng và khối lượng thực hiện.

Các đơn vị phải rà soát những điều khoản liên quan trong hợp đồng, quản lý chặt việc sử dụng vốn và theo dõi hiệu lực bảo lãnh tạm ứng. Với các dự án còn dư tạm ứng, chủ đầu tư phải khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi vốn, bảo đảm thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng hoặc dự toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với các khoản tạm ứng quá hạn, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải rà soát, đối chiếu, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Những khoản có bảo lãnh tạm ứng phải khẩn trương thực hiện quyền yêu cầu bảo lãnh, tránh để hết thời hạn bảo lãnh do chậm trễ hoặc thiếu trách nhiệm.

Riêng 33,968 tỷ đồng tạm ứng phát sinh từ năm 2024 trở về trước, đặc biệt là 22,131 tỷ đồng của các dự án chưa thu hồi theo Kết luận số 1937/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị phải tập trung xử lý, thu hồi. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành công văn, các đơn vị phải hoàn thành rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng khoản, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu người đứng đầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ và kết quả xử lý, thu hồi các khoản tạm ứng thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp để tạm ứng quá hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan, chậm xử lý hoặc làm mất quyền yêu cầu tổ chức bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ, phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.