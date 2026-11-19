Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đối với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 10-NQ/TW; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy của Samsung Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho Đảng ủy Bộ Tài chính và Bộ Tài chính chủ trì, đồng chủ trì, phối hợp thực hiện theo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Đồng thời, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính được nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 10-NQ/TW; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành chương trình và hành động thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân.

Về nhiệm vụ cụ thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao chủ trì, Kế hoạch nêu rõ yêu cầu tập trung vào các nhóm nhiệm vụ sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mở rộng tiếp cận thị trường theo lộ trình phù hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, tăng cường liên thông dữ liệu và thực hiện hậu kiểm hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế đánh giá việc thực hiện cam kết đầu tư gắn với chất lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng trong nước, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhân lực chất lượng cao; cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động tại cơ sở đào tạo của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cơ chế, chính sách nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng sinh thái, thông minh, chuyên ngành, tích hợp và số hóa quản trị.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn. Xác định một số lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên thu hút các dự án, nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng và yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước…

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên dữ liệu, chuyên nghiệp, thực chất và dài hạn…

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường điều phối quốc gia, liên kết vùng, thanh tra, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Bảy là, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài; phát triển thị trường chứng khoán, nâng cao chất lượng quản trị công ty đại chúng, minh bạch thị trường, phát triển sản phẩm và định chế đầu tư; triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm và thí điểm có kiểm soát thị trường tài sản mã hóa theo quy định.

Tám là, lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện bộ chỉ số KPI; tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.