Cụ thể, theo hợp đồng chuyển nhượng dự án, dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội đã được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chuyển giao cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group.

VietinBank Tower tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, có diện tích 29.916,9 m2.

Phối cảnh Dự án VietinBank Tower

Dự án được khởi công ngày 20/10/2010, gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Trong đó, tháp cao 68 tầng trước đây được quy hoạch làm trụ sở chính của VietinBank. Tháp còn lại cao 48 tầng dự kiến bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê và các chức năng thương mại khác.

Đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết, sau khi tiếp nhận phần xây dựng dang dở từ đơn vị cũ, hiện Công ty đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Việc chuyển giao thành công đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án, với kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô./.