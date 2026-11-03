Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay quốc tế với đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải

Kết nối thẳng Thủ đô Hà Nội và Thượng Hải mỗi ngày

Đường bay Hà Nội - Thượng Hải được khai thác bằng tàu bay Airbus A321neo. Chuyến bay 9G674 khởi hành từ Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23:05, hạ cánh tại Sân bay quốc tế Phố Đông lúc 03:00 sáng hôm sau. Ở chiều ngược lại, chuyến bay 9G675 khởi hành từ Thượng Hải lúc 04:15 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 06:55 (giờ địa phương).

Chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội dự kiến cất cánh ngày 26/11/2026, chiều về từ Thượng Hải khai thác từ ngày 27/11/2026.

Chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Thượng Hải dự kiến cất cánh ngày 26/11/2026

Với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày, đường bay hướng tới nhóm khách có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa hai đô thị, từ doanh nhân, nhà đầu tư đến du khách và người thăm thân. Khung giờ bay đêm cho phép hành khách tận dụng trọn ngày làm việc trước khi khởi hành; trong khi chuyến về đến Hà Nội vào sáng sớm, tạo thuận lợi để tiếp tục lịch trình ngay trong ngày hoặc bắt đầu hành trình khám phá Thủ đô và các điểm đến miền Bắc.

Sun Executive Lounge Nội Bài

Nhân dịp mở bán, SPA triển khai ưu đãi giảm 20% giá vé cơ bản trên đường bay Hà Nội - Thượng Hải, chưa bao gồm thuế, phí, áp dụng cho vé xuất từ ngày 31/10 đến ngày 30/11/2026. Hành khách Trung Quốc có thể đặt vé, thanh toán và làm thủ tục trực tuyến trên website, ứng dụng của SPA, với các phương thức phổ biến tại thị trường này như WeChat Pay, Alipay và UnionPay.

Các tiện ích trực tuyến của hãng cũng hỗ trợ hành khách chủ động thực hiện các bước trong hành trình. Bên cạnh đó, du khách quốc tế đủ điều kiện còn được hãng tặng eSIM 5GB miễn phí qua chương trình “Chạm Việt Nam, Kết Nối Ngay!” để duy trì kết nối ngay khi đặt chân tới Việt Nam. Hội viên Sun Signature còn được hưởng các đặc quyền như sử dụng Sun Executive Lounge, ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên hành lý và nhiều quyền lợi trong hệ sinh thái Sun Group; đồng thời tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để đổi vé thưởng, hành lý và chỗ ngồi.

Từng bước hoàn thiện mạng bay tại Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những thị trường quốc tế được SPA từng bước mở rộng ngay trong năm đầu khai thác. Từ tháng 7 và tháng 8/2026, hãng lần lượt đưa vào khai thác các đường bay kết nối Thành Đô với Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh.

Du khách của chuyến bay đầu tiên TP. Hồ Chí Minh - Thượng Hải ngày 15/10/2026

Ngày 15/10/2026, đường bay TP. Hồ Chí Minh - Thượng Hải chính thức cất cánh. Chưa đầy hai tháng sau, Hà Nội - Thượng Hải trở thành đường bay thứ tư của SPA tới Trung Quốc, hoàn thiện thêm một trục kết nối giữa hai cửa ngõ hàng không lớn của Việt Nam với một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất khu vực.

Việc lần lượt kết nối Thành Đô với Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh, sau đó đưa Thượng Hải đến gần hơn với cả TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, cho thấy cách SPA phát triển mạng bay tại Trung Quốc theo cả nhu cầu kết nối điểm đến và nhu cầu đi lại giữa các trung tâm lớn. Mạng bay này cũng tạo thêm nền tảng để hãng mở rộng hợp tác thương mại và phát triển thị trường trong thời gian tới.

Sun PhuQuoc Airways chính thức bước sang năm thứ hai khai thác

Đường bay mới được mở bán khi SPA bước sang năm khai thác thứ hai. Sau một năm hoạt động, từ những chuyến bay đầu tiên kết nối Phú Quốc, hãng đã phát triển mạng lưới gồm 13 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế.

Trên hành trình mở rộng mạng bay, SPA tiếp tục theo đuổi trải nghiệm “Resort in the Sky”, mang tinh thần nghỉ dưỡng vào hành trình trên không với sự chăm sóc chu đáo, tinh tế và thoải mái dành cho mỗi hành khách./.