Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; căn cứ Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; căn cứ Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 31/7/2026 của Bộ Chính trị về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định:

Về chức năng: Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; là cơ quan định hướng về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Về nhiệm vụ, nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược công tác tư tưởng; đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tư tưởng, định hướng nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo, gồm: công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lý luận chính trị; lịch sử Đảng; tuyên truyền; báo chí, xuất bản; văn hóa, văn học, nghệ thuật; thông tin đối ngoại; dư luận xã hội; khoa học, công nghệ, trí thức, môi trường; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em. Tham gia chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng theo lĩnh vực được phân công; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực trên.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quảng bá Di sản Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước.

Chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức nghiên cứu, học tập và đổi mới phương thức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghiên cứu, nhận diện, dự báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án đấu tranh, cơ chế huy động, phối hợp các lực lượng trong toàn hệ thống chính trị.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, trong Nhân dân và dư luận xã hội; phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo tình hình, cảnh báo sớm; tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng và dư luận xã hội phức tạp, nhạy cảm mới phát sinh. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, định hướng, cơ chế, nội dung và phương thức truyền thông chính sách theo hướng hiện đại, đa nền tảng; tham mưu xây dựng chiến lược truyền thông đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược, chủ trương đối với công tác thông tin đối ngoại; định hướng tuyên truyền, quảng bá đường lối đổi mới, thành tựu phát triển, giá trị văn hoá, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và bảo vệ hình ảnh, lợi ích quốc gia - dân tộc trên trường quốc tế.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu chủ trương, định hướng phát triển văn hoá Việt Nam đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Tham mưu, đề xuất chủ trương và giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”; xây dựng và thực hành văn hoá Đảng, văn hoá công vụ gắn với chuẩn mực đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, văn hóa liêm chính và ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất chủ trương, định hướng chính trị, tư tưởng trong công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị, giáo dục lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống và đạo đức cách mạng; trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên cả nước. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tuyên giáo tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo; phối hợp với các cơ quan có liên quan bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, ban, bộ, ngành, địa phương.

Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Định hướng xử lý các vấn đề, vụ việc, sự kiện nhạy cảm, phức tạp tác động đến tư tưởng, nhận thức và dư luận xã hội. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quy định về xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hành văn hoá Đảng, văn hoá công vụ gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài phạm vi đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống trường chính trị Trung ương và trường chính trị cấp tỉnh uỷ, thành uỷ. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội - nhân văn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, thông tin tuyên truyền; các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, hội xuất bản, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra về quan điểm chính trị, tư tưởng trong các công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm, sản phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản và hoạt động của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Định hướng tư tưởng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học, nghệ thuật, khoa học và giáo dục trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Marx-Lenin, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo, định hướng truyền thông chính sách trong toàn hệ thống chính trị; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện truyền thông chính sách của các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa công tác tư tưởng của Đảng với truyền thông chính sách của Nhà nước. Chủ trì hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước; ngày lễ quốc tế; 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ngày kỷ niệm năm tròn, năm chẵn của các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan trong định hướng về chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc.

Chủ trì hướng dẫn, tổ chức biên soạn và phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng; tài liệu định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị.

Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lĩnh vực tuyên giáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu, nền tảng số về công tác tư tưởng và các nền tảng số dùng chung của ngành Tuyên giáo.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin đối ngoại đối với các cơ quan báo chí chủ lực và cơ quan báo chí, truyền thông của các ban, bộ, ngành, địa phương. Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền đối với cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về biển, đảo, biên giới lãnh thổ, quyền con người và các vấn đề đối ngoại nhạy cảm khác. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Về thẩm định, Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định các đề án xây dựng Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tuyên giáo của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham gia thẩm định, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Tham gia thẩm định, đánh giá tác động về tư tưởng, dư luận xã hội đối với những đề án, nhiệm vụ, chính sách thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có liên quan đến công tác tuyên giáo; các đề án, nhiệm vụ, chính sách có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thẩm định nội dung chính trị, tư tưởng của các chương trình đào tạo lý luận chính trị trung cấp, cao cấp; tham gia thẩm định nội dung lý luận chính trị trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Thẩm định, hiệp y, cho ý kiến đối với nhân sự lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật và các hội, liên hiệp hội trong công tác tuyên giáo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thẩm định nội dung chính trị, tư tưởng của các đề án, kế hoạch truyền thông chính sách, chiến dịch truyền thông quy mô quốc gia và sản phẩm thông tin đối ngoại quan trọng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức triển khai. Về tham gia, phối hợp công tác, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế ban tuyên giáo các cấp. Phối hợp, tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác tổ chức, cán bộ của khối tuyên giáo theo phân cấp quản lý cán bộ.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát có liên quan đến công tác tuyên giáo; tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc chủ trì khi được giao.

Tham gia ý kiến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; về tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ thuộc lĩnh vực tuyên giáo theo phân cấp quản lý cán bộ.

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc quy hoạch, sắp xếp, cấp phép, thành lập cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ. Phối hợp kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp với Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và dư luận Nhân dân trong, ngoài nước; định hướng nội dung tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Phối hợp với các ban, bộ, ngành trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông chính sách, thông tin đối ngoại; bảo đảm thống nhất về định hướng chính trị, tư tưởng và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng thông tin, tuyên truyền. Về thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên giáo đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; phối hợp tham mưu, đề xuất cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, sử dụng nhân tài, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, văn hoá, giáo dục. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tuyên giáo theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực và tham gia hoạt động của các ban chỉ đạo, hội đồng, cơ chế phối hợp liên ngành ở Trung ương do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Về quyền hạn, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan ở Trung ương và địa phương làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cử cán bộ tham dự các phiên họp, hội nghị, buổi làm việc của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc công tác tuyên giáo.

Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chỉ đạo, định hướng tuyên truyền khi phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp khác theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, khoa học, giáo dục thực hiện nội dung chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng và tuyên truyền thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, yêu cầu dừng đăng tải hoặc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chủ trì tổ chức giao ban công tác tuyên giáo, giao ban báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại; triệu tập hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các hội nghị chuyên đề để chỉ đạo, định hướng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị.

Về tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo Ban: Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban và một số Phó Trưởng Ban, trong đó có Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm. Số lượng Phó Trưởng Ban thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.

Cơ cấu tổ chức gồm: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí - Xuất bản; Vụ Văn hóa - Văn nghệ; Vụ Thông tin - Đối ngoại; Vụ Khoa giáo; Vụ Nghiên cứu Dư luận xã hội; Vụ Địa phương; Vụ Tổng hợp; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Văn phòng.

Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm. Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên, lao động hợp đồng phục vụ công tác của Ban.

Căn cứ Quyết định này, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ và Quy chế phối hợp giữa các vụ, đơn vị thuộc Ban.

Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các ban đảng, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.