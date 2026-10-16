Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính và các điểm cầu trực thuộc có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ viên gần 50 nghìn đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Đồng thời, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Trần Quốc Phương dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày các chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày chuyên đề “Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày chuyên đề: “Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027”.