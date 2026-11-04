Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa Quy định số 19-QĐ/TW, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW và Kế hoạch số 46-KH/ĐU, bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, thực chất trong Đảng bộ Bộ Tài chính; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng; gắn với công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Đồng thời, chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời định hướng dư luận xã hội, xử lý vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức, kỷ luật, nói và làm theo nghị quyết.

Bên cạnh đó tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là thông tin xuyên tạc về chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tài chính.

Không chồng chéo, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính; kết quả thực hiện công tác chính trị, tư tưởng được tích hợp vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo quy định, không tổ chức thêm quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại riêng trái với các hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ; không lập báo cáo riêng ngoài chế độ báo cáo tại Mục III Kế hoạch này trừ khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Kế hoạch xác định chín nhóm nội dung và nhiệm vụ bao gồm: Quán triệt quy định nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, học tập chính trị, sinh hoạt chính trị, tư tưởng; giúp đỡ, giáo dục cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Xây dựng văn hóa Đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương, phương pháp và tác phong công tác. Xây dựng ý thức tổ chức, kỷ luật, kỷ cương; nghe, nói, viết và hành động theo nghị quyết. Nâng cao tính chiến đấu; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc; chủ động truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông. Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; đổi mới phương thức công tác chính trị, tư tưởng. Nắm bắt, điều tra, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội. Xây dựng đội ngũ và bảo đảm nguồn lực. Kiểm tra, giám sát, khen thưởng, sơ kết, tổng kết. Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác chính trị, tư tưởng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ là cơ quan đầu mối, tham mưu Ban Thường vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; tham mưu xử lý vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm về chính trị, tư tưởng; tham mưu định hướng nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng định kỳ trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ (dùng chung với nội dung học tập, thực hành theo Bác tại Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW).

Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ chủ trì hướng dẫn tích hợp Khung tiêu chí vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên từ kỳ đánh giá năm 2026; cụ thể hóa Quy định số 19-QĐ/TW trong quản lý đảng viên và công tác cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ; phối hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; chủ trì rà soát hiện trạng dữ liệu, đầu mối quản trị dữ liệu trên cơ sở báo cáo của các cấp ủy trực thuộc, đánh giá khả năng kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW của cấp mình; tùy theo điều kiện, có thể ban hành 01 kế hoạch chung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quy định số 19-QĐ/TW, trong đó các nhiệm vụ thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW được xác định rõ để tích hợp báo cáo; mỗi nhiệm vụ giao một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Kết quả thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW được lồng ghép trong báo cáo quý, 6 tháng, năm về công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận, có mục riêng đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, đồng thời báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; nội dung, thời hạn báo cáo năm thực hiện theo hướng dẫn hằng năm của Đảng ủy Bộ; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội báo cáo hằng tháng; báo cáo kết quả rà soát thực hiện một lần. Không lập báo cáo riêng ngoài các báo cáo nêu tại Kế hoạch này, trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu./.