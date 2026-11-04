Giảm giá điện, giá xăng giúp CPI giảm 0,08 điểm phần trăm

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm.

Nỗ lực kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở khoảng 4,5%

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời câu hỏi của báo chí về kịch bản điều hành giá để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo mục tiêu khoảng 4,5%, bảo đảm nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thông tin về kịch bản điều hành giá hướng tới mục tiêu năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, CPI bình quân 10 tháng hiện là 4,57%, cao hơn mục tiêu 4,5% cả năm. Đây là tình hình hiện tại, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2026 để chúng ta vươn tới mục tiêu 4,5%, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Trưởng ban. Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã trình những kịch bản triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm mục tiêu, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động theo dõi và dự báo diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương cập nhật thường xuyên diễn biến giá trong nước và quốc tế để tham mưu giải pháp phù hợp, kịp thời, không để bị động trước các cú sốc về giá.

Thứ hai, bảo đảm nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương chủ động các phương án cân đối cung cầu, dự trữ và lưu thông hàng hóa, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế; chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, tăng cường kết nối cung cầu giữa các địa phương, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng và thiếu hụt hàng hóa cục bộ ở các địa bàn.

Thứ ba, phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Tiếp tục thực hiện chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Thứ tư, điều hành thận trọng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quyết định. Các bộ, ngành rà soát kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh giá, đánh giá đầy đủ tác động đến CPI, đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đặc biệt chú trọng điều hành giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu và điện.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào. Trong đó, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng để trục lợi dịp cuối năm, các dịp lễ, Tết. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm.

Đối với các địa phương có CPI tăng cao, cần phân tích nguyên nhân theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ để triển khai các giải pháp quản lý giá có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Thứ trưởng khẳng định, quan điểm điều hành xuyên suốt là nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở khoảng 4,5%; không chủ quan trước các rủi ro phát sinh, điều hành chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, gắn kiểm soát lạm phát với bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng, góp phần hạ CPI

Về tác động đến thu ngân sách nhà nước của việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45, quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 4/11. Ảnh: Mạnh Tuấn

Nghị quyết quy định thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng các loại là 0%, có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

“Việc đưa thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về mức 0% trong thời gian từ tháng 11 đến hết tháng 3 dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng gần 7.000 tỷ đồng”, Thứ trưởng thông tin.

Cùng với đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%, tạo điều kiện giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá tác động của hai chính sách đến CPI, Thứ trưởng cho biết, trong cơ cấu CPI, điện sinh hoạt thuộc nhóm 4 - nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng - có trọng số 4,81%. Xăng dầu thuộc nhóm 7 - giao thông - có trọng số 4,53%.

Giá điện và xăng dầu có vai trò quan trọng đối với diễn biến CPI, do đây là những mặt hàng thiết yếu, có khả năng tác động trực tiếp lên chỉ số giá của nhóm tương ứng; đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, phân phối của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác.

Theo số liệu thống kê ước tính được Thứ trưởng dẫn tại họp báo, việc giảm giá điện 2% và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% tác động làm giảm CPI tháng 11/2026 so với tháng 10 khoảng 0,5 điểm phần trăm; tác động làm giảm CPI bình quân năm 2026 khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Thứ trưởng cũng thông tin, CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng khoảng 4,24%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc điều chỉnh giảm giá điện 2% và giảm giá xăng dầu thông qua đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% giúp giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và dịch vụ của doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân, bảo đảm ổn định mặt bằng giá.

Qua đó, các chính sách góp phần kiểm soát lạm phát mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, việc giảm giá xăng dầu có tác động lớn đến chi phí logistics và dịch vụ vận tải. “Việc giảm giá điện giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh