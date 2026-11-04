Thị trường

Giá đồng chịu áp lực kép từ chính sách tiền tệ và bất ổn lĩnh vực công nghệ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
13:30 | 04/11/2026
(TBTCO) - Chốt phiên 3/11, dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá đồng kỳ hạn tháng 12 trên sàn CME giảm 2,52%, xuống còn 14.114 USD/tấn, thấp nhất trong gần 2 tuần, trong khi giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME giảm 2,15%, lùi về mức 14.036 USD/tấn.
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Áp lực giảm giá đồng đến từ lượng phát hành nợ doanh nghiệp ở mức kỷ lục, kỳ vọng lãi suất có thể tăng trong thời gian tới và tâm lý lo ngại về triển vọng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.

Thị trường đồng đang chịu sức ép trước triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục nóng lên. Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy chỉ số giá tăng vượt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài. Đáng chú ý, đà tăng của giá dầu đang lan rộng sang mặt bằng giá hàng hóa, gia tăng sức ép lên lạm phát và thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước những áp lực này, Fed đã nâng lãi suất lên mức 3,75% - 4,00% sau hơn 3 năm, trước khi quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và bất ổn tại Trung Đông tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đẩy giá năng lượng đi lên, thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed nâng lãi suất trở lại trong tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn tiếp tục làm gia tăng chi phí vốn, gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ của đồng trong công nghiệp.

Giá đồng chịu áp lực kép từ chính sách tiền tệ và bất ổn lĩnh vực công nghệ

Bên cạnh áp lực từ chính sách tiền tệ, đồng còn chịu thêm áp lực từ những bất ổn công nghệ. Cơn bùng nổ AI đang bước vào giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chi tiêu vốn tăng mạnh, dòng tiền tự do suy giảm và hoạt động phát hành nợ doanh nghiệp liên tục lập kỷ lục. 5 tập đoàn công nghệ lớn gồm Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon và Oracle đã cam kết tổng cộng hơn 3.000 tỷ USD cho việc xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu.

Quy mô đầu tư khổng lồ này đang tạo áp lực đáng kể lên dòng tiền, khiến ngay cả những doanh nghiệp vốn có khả năng sinh lời cao như Alphabet và Meta cũng đối mặt với nguy cơ dòng tiền tự do chuyển sang âm. Điều này làm dấy lên nghi ngại về hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư AI cũng như khả năng duy trì tốc độ chi tiêu trong dài hạn, qua đó thúc đẩy nhà đầu tư giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu công nghệ và các tài sản rủi ro.

Về phía nguồn cung, những khó khăn trong sản xuất đã đóng vai trò hỗ trợ giá, khi sản lượng khai thác tại Chile - quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới - đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất hai thập kỷ vào quý III. Quốc gia này hiện dự báo mức phục hồi sản lượng trong năm tới sẽ chỉ dừng ở mức khiêm tốn.

Theo bà Đào Thị Linh - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa TP. Hồ Chí Minh (HCT), làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ làm dấy lên lo ngại về triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và nhu cầu kim loại công nghiệp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lượng tồn kho tại các kho thuộc hệ thống LME tiếp tục gia tăng khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng. Tuy nhiên, bức tranh cung - cầu chưa hoàn toàn chuyển sang trạng thái dư thừa: nguồn cung đồng cô đặc vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc được phản ánh qua mức chênh lệch giá đồng nhập khẩu duy trì cao.

Bà Đào Thị Linh nhận định, đồng đang đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, chủ yếu do kỳ vọng nhu cầu bị suy yếu và dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút khỏi nhóm tài sản công nghiệp khi triển vọng kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, trở nên thiếu chắc chắn. Dù vậy, chưa nên đồng nhất lượng tồn kho tăng tại Mỹ với tình trạng dư cung trên toàn cầu, bởi nguồn kim loại vẫn phân bổ không đồng đều giữa các khu vực và thị trường Trung Quốc còn dấu hiệu khan hiếm hàng giao ngay. Vì vậy, khả năng phục hồi bền vững sẽ phụ thuộc nhiều vào việc nhu cầu thực tế có cải thiện hay không, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng trưởng từ AI và điện khí hóa.
Văn Nam
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