Doanh nghiệp

Hà Nội bố trí 50 tỷ đồng cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử

15:15 | 03/11/2026
(TBTCO) - Từ 8h ngày 9/11/2026, Hà Nội bắt đầu tiếp nhận đăng ký trực tuyến cấp Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đợt hỗ trợ thứ nhất có tổng kinh phí 50 tỷ đồng, dự kiến cấp khoảng 5.000 - 6.000 phiếu.
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Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa thông báo kế hoạch triển khai Đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026 về cấp Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử, thực hiện theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND ngày 3/10/2026 của UBND thành phố.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí dành cho đợt này là 50 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng dành riêng cho nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng; 5 tỷ đồng dành riêng cho nhóm có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực; 25 tỷ đồng dùng chung cho các nhóm ưu tiên từ G3 đến G8 và 15 tỷ đồng là kinh phí chung.

Từ ngày 28/11/2026, phần kinh phí dành riêng chưa phân bổ của các nhóm ưu tiên sẽ được chuyển vào nguồn kinh phí chung để cấp phiếu cho các đối tượng đủ điều kiện theo thứ tự đăng ký.

Đợt 1 dự kiến cấp khoảng 5.000 - 6.000 phiếu, gồm 3.000 - 3.500 Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 2.000 - 2.500 Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Số lượng thực tế phụ thuộc vào quy mô đối tượng và giá trị sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn.

Các nhóm được ưu tiên hỗ trợ gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 4 làng nghề nêu trên; chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử thuộc một số ngành hàng; doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam và cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Hà Nội bố trí 50 tỷ đồng cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử
Nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề Bát Tràng được TP. Hà Nội hỗ trợ. Ảnh minh họa

Ngoài ra, chính sách ưu tiên cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2025; cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng cho bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng và nhà phân phối. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện nhưng không thuộc 8 nhóm ưu tiên vẫn có thể đăng ký theo nhóm đối tượng chung.

Mức hỗ trợ tối đa đối với từng sản phẩm, dịch vụ không quá 70% chi phí sử dụng và được công bố cụ thể trong Danh mục hỗ trợ. Mức trần của mỗi phiếu được xác định theo quy mô đối tượng. Với hộ kinh doanh, mức trần là 10 triệu đồng đối với Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, mức trần của mỗi loại phiếu là 30 triệu đồng; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng.

Phiếu hỗ trợ là dữ liệu điện tử trên hệ thống tích hợp tại ứng dụng iHanoi, thông qua mini app “HANOINEXT”; không phải tiền, không được quy đổi thành tiền mặt, mua bán hoặc chuyển nhượng. Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp tối đa một phiếu cho mỗi loại hình hỗ trợ trong Đợt 1. Phần chi phí vượt mức hỗ trợ do đối tượng thụ hưởng tự thanh toán.

Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng iHanoi. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, truy cập mini app “HANOINEXT”, kê khai thông tin, tải lên giấy tờ đăng ký, lựa chọn nhóm đối tượng, loại phiếu và sản phẩm, dịch vụ trong Danh mục hỗ trợ. Đối tượng đăng ký đồng thời thực hiện các cam kết điện tử theo quy định.

Thời gian tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 8h ngày 9/11 và kết thúc vào 17h ngày 4/12/2026 hoặc khi kinh phí Đợt 1 được phân bổ hết, tùy thời điểm nào đến trước. Phiếu có hiệu lực để xác lập giao dịch hỗ trợ đến hết ngày 18/12/2026. Các đối tượng được cấp phiếu cần hoàn tất việc ký hợp đồng với nhà cung cấp đúng thời hạn; hạn cuối thanh toán phần chi phí của mình là ngày 30/12/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ lưu ý, việc một sản phẩm, dịch vụ có tên trong Danh mục không đồng nghĩa với việc thành phố chứng nhận hoặc bảo đảm về chất lượng, hiệu quả hay tính pháp lý của sản phẩm, dịch vụ đó. Đối tượng thụ hưởng cần tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Sở cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cảnh giác với hành vi lừa đảo; không cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản VNeID, iHanoi cho người khác. Thông tin chính thức về chương trình được công bố trên hệ thống, ứng dụng iHanoi và Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Trong giờ hành chính các ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ số điện thoại: 0983.559.164 để được hỗ trợ về thao tác, kỹ thuật trên hệ thống; số điện thoại: 024.351.211.66 để được giải đáp về chính sách, quy định./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

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