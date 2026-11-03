Doanh nghiệp

Điều gì giúp nhà sản xuất bia Việt Nam được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" 2026?

14:17 | 03/11/2026
(TBTCO) - Không chỉ là sự ghi nhận dành cho một doanh nghiệp, ba danh hiệu tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) 2026 phản ánh hành trình Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực vận hành và theo đuổi tăng trưởng bền vững.
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Đây là lần thứ ba SABECO được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026. Cùng với đó, Bia Saigon và Bia 333 đồng thời nhận danh hiệu “Thương hiệu truyền cảm hứng”.

Giải thưởng được tổ chức từ năm 2007 bởi Enterprise Asia nhằm vinh danh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật tại khu vực châu Á. Giải thưởng được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm năng lực lãnh đạo, hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo, quản trị và phát triển bền vững.

Điều gì giúp nhà sản xuất bia Việt Nam được vinh danh
Ngoài việc được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á”, Tập đoàn còn ghi dấu ấn khi hai thương hiệu Bia Saigon và Bia 333 đồng thời được trao danh hiệu “Thương hiệu Truyền cảm hứng”.

Đổi mới theo nhu cầu người tiêu dùng

Những năm gần đây, ngành sản xuất và kinh doanh đồ uống tại Việt Nam liên tục chứng kiến nhiều sự dịch chuyển, bao gồm những chuyển biến trong hành vi tiêu dùng cũng như yêu cầu tuân thủ ngày càng cao đối với đồ uống có cồn. Trong bối cảnh đó, SABECO tập trung đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực vận hành và đa dạng hóa lựa chọn dành cho người tiêu dùng.

Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp bắt đầu giới thiệu các phiên bản lon 250 ml, đáp ứng xu hướng tiêu thụ đồ uống đóng lon dung tích nhỏ. Trong đó, dòng 333 Pilsner 250 ml ra mắt vào tháng 4/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng gần ba chữ số chỉ sau vài tháng ra mắt.

Tiếp nối chiến lược đổi mới sản phẩm, SABECO vừa ra mắt sản phẩm 333 Triple Pure. Đây là một trong những cải tiến đáng chú ý của doanh nghiệp và mang đến lựa chọn khác biệt trên thị trường bia hiện nay với hàm lượng carb thấp, ít calo cùng vị bia êm mượt và cân bằng.

Củng cố năng lực vận hành

Để thích ứng với thị trường, SABECO đẩy nhanh chuyển đổi số trên toàn chuỗi giá trị. Việc triển khai hệ thống quản lý kho hàng, quản lý vận tải, nền tảng dữ liệu thương mại và các công cụ quản trị số giúp doanh nghiệp tăng cường giám sát, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.888 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỷ đồng, đồng thời nằm trong Top 15 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho đổi mới và tăng trưởng dài hạn.

Nói về chiến lược cho giai đoạn tới, ông Lester Tan - Tổng giám đốc SABECO cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng kinh doanh quốc nội tại Việt Nam, đồng thời sẽ không ngừng phát triển năng lực của mình, cũng như gia tăng giá trị thương hiệu để có thể khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu”.

Điều gì giúp nhà sản xuất bia Việt Nam được vinh danh
Các sản phẩm của Bia Saigon được người tiêu dùng yêu thích lựa chọn cho các cuộc vui thường nhật. Ảnh: SABECO

Tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, SABECO chú trọng đầu tư vào con người, nâng cao năng lực quản trị và giảm tác động đến môi trường. Trong chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa, đồng thời đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nữ giới trong các vị trí quản lý.

Về môi trường, SABECO đặt mục tiêu giảm 42% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và hướng tới 100% bao bì đồ uống có thể tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2040. Riêng năm 2025, SABECO đã phân bổ 2.820 tỷ đồng vào Tiền gửi Xanh (Green Deposits), góp phần huy động nguồn lực tài chính cho các hoạt động hướng đến mục tiêu môi trường.

Điều gì giúp nhà sản xuất bia Việt Nam được vinh danh
Hệ thống pin mặt trời áp mái được triển khai tại các nhà máy của SABECO. Ảnh: SABECO

Không chỉ vậy, SABECO duy trì thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều dự án ý nghĩa và dài hạn. Từ 2023 đến 2025, SABECO đã trao tặng khoảng 28.000 phần quà Tết cho người lao động khó khăn và lực lượng biên phòng. Năm 2026 tiếp nối những giá trị kết nối cộng đồng, 6.500 phần quà Tết được trao đến người dân địa phương tại 16 tỉnh thành nhằm mang đến một mùa Tết đầm ấm, trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Những nỗ lực trên tạo cơ sở để SABECO, Bia Saigon và Bia 333 được ghi nhận tại APEA 2026. Việc đồng thời nhận ba danh hiệu không chỉ đánh dấu thành quả của doanh nghiệp và các thương hiệu, mà còn phản ánh định hướng kết hợp giữa đổi mới, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững./.

Ngân Hà
Từ khóa:
Thương hiệu Bia Saigon Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2026 Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á APEA Đổi mới sản phẩm bia Việt Nam

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