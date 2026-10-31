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DatViet VAC lãi hơn 306 tỷ đồng sau 9 tháng, chuẩn bị chào sàn HOSE và chia cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:31 | 31/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, DatViet VAC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 306,8 tỷ đồng, tăng 97,8% so với cùng kỳ. Công ty đặt nhiều kỳ vọng vào mùa kinh doanh cao điểm quý IV; đồng thời, chuẩn bị đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu lên sàn HOSE, dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 2.500 đồng/cổ phiếu.
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DatVietVAC kỳ vọng thành “kỳ lân” văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatViet VAC - mã CK: DVV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, DatViet VAC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 306,8 tỷ đồng, tăng 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 240,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

DatViet VAC Group Holdings hiện có 3 công ty con sở hữu trực tiếp, gồm Công ty Cổ phần DATVIET VAC Entertainment, Công ty Cổ phần DATVIET VAC Digital Venture và Công ty Cổ phần DATVIET VAC Media; cùng 9 công ty con sở hữu gián tiếp.

Trong 9 tháng đầu năm, mảng nội dung - hoạt động kinh doanh cốt lõi của DatViet VAC - tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 1.150,6 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ tăng 43%, từ 286 tỷ đồng lên 408 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp quản lý thương mại độc quyền 98 nghệ sĩ.

Cùng với đó, hoạt động khai thác tài sản trí tuệ (IP) tiếp tục tăng trưởng, với doanh thu đạt 213 tỷ đồng, tăng 36% so với mức 157 tỷ đồng cùng kỳ.

DatViet VAC lãi hơn 306 tỷ đồng sau 9 tháng, chuẩn bị chào sàn HOSE và chia cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu
Mùa phát sóng cao điểm quý IV với loạt chương trình giải trí quy mô lớn như: Tinh Hà “Say Hi”, 2 Ngày 1 Đêm và Ca sĩ mặt nạ.

Theo DatViet VAC, kết quả kinh doanh của Công ty có tính thời vụ rõ nét, tạo lợi thế bứt phá vào cuối năm, khi các chương trình quy mô lớn, concert, sự kiện và ngân sách quảng cáo của các nhãn hàng tập trung vào cuối năm. Đây cũng là thời điểm DatViet VAC đẩy mạnh khai thác thương mại các chương trình đã phát sóng, tổ chức sự kiện và mở rộng nguồn thu từ nghệ sĩ.

Theo DatViet VAC, quý IV là giai đoạn sôi động nhất của ngành truyền thông - giải trí, khi các chương trình quy mô lớn tiếp tục lên sóng, cùng chuỗi 8 concert và sự kiện diễn ra; và đà tăng trưởng đã thể hiện từ quý III, Công ty dự kiến hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng.

Mùa phát sóng chính của năm đã bắt đầu như: Tinh Hà “Say Hi”, 2 Ngày 1 Đêm và Ca sĩ mặt nạ; tiếp nối là số lượng lớn concert và sự kiện tổ chức sau khi kết thúc phát sóng chính, tập trung vào quý IV/2026.

“Đây là quý cao điểm mang lại khoảng 40% lợi nhuận cả năm và hoàn thành mục tiêu đã đề ra” - đại diện DatViet VAC cho biết.

Đáng chú ý, DatViet VAC tiếp tục mở rộng khai thác IP ra thị trường quốc tế với 2 concert dự kiến tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) trong tháng 11/2026.

Trong đó, chương trình Say Hi được triển khai theo hình thức cấp quyền kinh doanh, góp phần mở rộng hiện diện quốc tế của các chương trình giải trí do DatViet VAC sở hữu. Đặc biệt, đêm hòa nhạc của Hieuthuhai đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp đưa chương trình biểu diễn riêng của nghệ sĩ ra nước ngoài.

Về bảng cân đối tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, Công ty nắm giữ 1.832 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, gấp 3,9 lần dư nợ vay (465 tỷ đồng, toàn bộ là khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động). Tiền mặt ròng đạt 1.367 tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính này giúp DatViet VAC chủ động bố trí vốn cho hoạt động sản xuất, tổ chức chương trình trong mùa cao điểm cuối năm.

Đáng chú ý, DatViet VAC đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với 11,15 triệu cổ phiếu được phân phối thành công ở mức giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 2/11/2026, với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 54.800 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động 20%. Tại mức giá này, vốn hóa tham chiếu của DatViet VAC khi lên sàn đạt khoảng 6.105 tỷ đồng.

Cùng với việc đưa cổ phiếu lên sàn, doanh nghiệp dự kiến chốt quyền và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 2.500 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn tháng 11 - 12/2026./.

Ánh Tuyết
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