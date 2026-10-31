Đầu tư

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
17:49 | 31/10/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết nhu cầu nguồn lực cho phòng, chống thiên tai là rất lớn, nên cần được tổ chức triển khai thực hiện theo từng giai đoạn
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Sáng 31/10, sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm từ phiên thảo luận ngày 30/10 đến sáng 31/10.

Đã bố trí 105.000 tỷ đồng cho phòng, chống thiên tai

Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến công tác phòng, chống thiên tai và đầu tư hạ tầng nông nghiệp để giảm thiểu thiệt hại.

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu.

Thông tin về nguồn lực giảm thiểu thiên tai ở khu vực phía Nam, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương đã bố trí khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026 - 2031, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ 15.000 tỷ đồng, cùng khoảng 8.500 tỷ đồng vốn ODA, tổng cộng khoảng 23.500 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, đây là nguồn lực lớn để thực hiện Kết luận 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống sạt lở, sụt lún, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, nguồn lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nếu tính cả nhu cầu phòng, chống thiên tai, đặc biệt là sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn, cùng mưa lớn, lũ quét ở khu vực phía Bắc, tổng nhu cầu vốn khoảng 210.000 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương đã cân đối được khoảng 105.000 tỷ đồng. “Nhu cầu còn rất lớn, các đại biểu cũng chia sẻ, thông cảm rồi chúng ta từng giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện”, Bộ trưởng trình bày.

Về 8 dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng cho biết Bộ đang tích cực triển khai theo đúng lộ trình và báo cáo các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án sông Cầu: Không thể tiếp tục bố trí theo nguồn cấp bách

Trao đổi với đại biểu Hà Sĩ Huân (đoàn Thái Nguyên) về dự án phòng, chống lũ lụt sông Cầu, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết các cơn bão Bualoi và Matmo năm 2025 ảnh hưởng rất lớn đến Thái Nguyên và nhiều tỉnh phía Bắc, gây ngập lụt lớn tại khu vực trung tâm.

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn
Đại biểu Hà Sĩ Huân (đoàn Thái Nguyên)

Địa phương đã phê duyệt, chia thành 3 dự án cấp bách cho sông Cầu, tuy nhiên đến đầu năm 2026, tức vài tháng sau, mới tổ chức khởi công. Đến nay đã hơn một năm kể từ các cơn bão tháng 9/2025, nên không thể tiếp tục bố trí theo nguồn cấp bách mà phải thực hiện theo đầu tư công trung hạn thông thường trong giai đoạn 2026 - 2031.

Vướng mắc thứ hai là liên quan đến nguồn vốn và thẩm quyền bố trí. Theo Bộ trưởng, đối với trường hợp tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn phải theo nguồn của Bộ Tài chính cấp, không phải Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với những nội dung khác đúng quy định, trong đó có đê sông Cầu, đê Chã, Bộ trưởng cho biết Bộ đã bố trí vốn trung hạn 2026 - 2030 theo đúng quy định.

Liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng đã trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Thành phố Hà Nội) về công nghệ sinh học tổng hợp.

Theo Bộ trưởng, thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành nhiều văn bản, quyết định, trong đó có Quyết định 1639, Quyết định 1466 về lĩnh vực này. Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chương trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung, công nghệ sinh học nói riêng. Các nội dung bao gồm: thể chế, cơ sở vật chất, đội ngũ và công nghệ đến nay cơ bản đã đủ, vấn đề bây giờ là tổ chức triển khai thực hiện, Bộ trưởng trả lời.

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn
Đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Thành phố Hà Nội)

Trong 6 tháng vừa qua, Bộ trưởng cho biết đã đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam hai nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có nội hàm công nghệ sinh học. Đồng thời, Bộ đã đặt hàng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong cả nước thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, bao gồm những nhiệm vụ có nội dung về công nghệ sinh học.

Thời gian tới, với những nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các viện, trường và trung tâm nghiên cứu để thực hiện tốt nội dung này.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phòng chống thiên tai công nghệ sinh học

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