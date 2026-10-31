Đầu tư

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Anh Minh

Anh Minh

16:24 | 31/10/2026
(TBTCO) - Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài 55 km được đề xuất thay thế đoạn CT.09 đã quy hoạch, góp phần kết nối với mạng lưới giao thông phục vụ sân bay Gia Bình.
aa
Phối cảnh Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Phối cảnh tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh có sử dụng AI).

UBND TP. Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09), đoạn từ đường Vành đai 5 đến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (CT.06), trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo hướng trùng với phạm vi quy hoạch Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo UBND TP. Quảng Ninh, hai tuyến cao tốc có chức năng kết nối tương đồng, chạy song song, cách nhau khoảng 5 - 10 km. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, tránh phân tán vốn cho các tuyến đường có chức năng tương tự, đồng thời sớm đưa công trình vào khai thác, tăng cường kết nối liên vùng.

Về điều kiện đầu tư, tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09) đã được quy hoạch từ lâu nhưng đi qua khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, hạn chế khả năng phát triển quỹ đất và đến nay chưa xác định được lộ trình đầu tư cụ thể.

Trong khi đó, tuyến cao tốc được đề xuất thay thế có địa hình tương đối bằng phẳng, điều kiện triển khai thuận lợi hơn, qua đó sẽ giúp giảm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành, khai thác trong vòng đời dự án.

Bên cạnh đó, tuyến đường đề xuất đi qua các khu vực động lực phát triển của TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng, tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Công trình cũng là một trong những tuyến đường bộ quan trọng kết nối Quảng Ninh với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình – cửa ngõ hàng không mới tại khu vực phía Bắc.

UBND TP. Quảng Ninh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao địa phương làm cơ quan chủ quản dự án để tổ chức quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng tuyến cao tốc.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến được bố trí từ ngân sách TP. Quảng Ninh, bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối dự toán chung.

Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026, Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được xác định có tính chất “đường tốc độ cao hoặc cao tốc”.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án Tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (sau đây gọi là Dự án), phấn đấu khởi công xây dựng trong năm 2027.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Hà An, TP. Quảng Ninh; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại phường Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng.

Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h, cùng nút giao cuối tuyến kết nối với đường Vành đai 5 (CT.39). Song hành với tuyến cao tốc là hệ thống đường gom hai bên, mỗi bên 2 làn xe, đang được TP. Quảng Ninh đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2027.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành. UBND TP. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành, đưa tuyến cao tốc vào sử dụng trước năm 2030, bảo đảm đồng bộ với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Anh Minh
Từ khóa:
Cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng sân bay Gia Bình Vành đai 5 - Vùng Thủ đô cao tốc CT.09 Cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng, sân bay Gia Bình, Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, cao tốc CT.09, quy hoạch đường bộ Hải Phòng Quảng Ninh

Bài liên quan

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Khởi công Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Khởi công Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dành cho bạn

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu

BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch

BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch

Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

Ngày 31/10: Giá bạc nối đà giảm sâu

Ngày 31/10: Giá bạc nối đà giảm sâu

Đọc thêm

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

(TBTCO) - Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/10, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 9,5% trong năm 2026 và 11% trong năm 2027.
Đề xuất giảm 60 - 65% công suất hành khách trong quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân

Đề xuất giảm 60 - 65% công suất hành khách trong quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân

(TBTCO) - Bộ Xây dựng lấy ý kiến phương án giảm 60–65% công suất hành khách quy hoạch sân bay Thọ Xuân, xuống 2 triệu lượt năm 2030 và 7 triệu lượt năm 2050.
Đại biểu băn khoăn: Vốn ở đâu để đi đường dài?

Đại biểu băn khoăn: Vốn ở đâu để đi đường dài?

(TBTCO) - “Lấy vốn dài hạn ở đâu để đi đường dài?” là câu hỏi đại biểu Lê Hoàng Anh đặt ra tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều 30/10. Từ yêu cầu mở thêm các đường dẫn vốn cho nền kinh tế, các đại biểu kiến nghị củng cố niềm tin vào pháp luật, kết nối tiết kiệm với đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Khơi thông nguồn cung vật liệu, thúc đẩy tiến độ đầu tư công

Khơi thông nguồn cung vật liệu, thúc đẩy tiến độ đầu tư công

(TBTCO) - Nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng cùng lúc với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai, đòi hỏi cơ chế điều phối nguồn cung liên vùng và tháo gỡ thủ tục khai thác khoáng sản để bảo đảm tiến độ đầu tư công.
Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

(TBTCO) - Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án bằng hoặc vượt kế hoạch.
Quảng Ninh - Indonesia ký kết 3 thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư

Quảng Ninh - Indonesia ký kết 3 thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư

(TBTCO) - Ngày 29/10, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh, với điểm nhấn là việc ký kết 3 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác. Sự kiện mở thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại Halal và du lịch.
Đầu tư 3.428 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư 3.428 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

(TBTCO) - Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng 45,16 km Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lên 4 làn xe, tổng vốn 3.428,25 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027.
Thương mại Việt Nam rộng cửa đón cơ hội mới

Thương mại Việt Nam rộng cửa đón cơ hội mới

(TBTCO) - Thương mại toàn cầu tiếp tục biến động khó lường, nhưng triển vọng xuất khẩu của Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi năng lực sản xuất được củng cố, vốn FDI thực hiện tăng cao, mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) được mở rộng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Tổng kiểm kê tài sản công: Nhận diện nguồn lực và những khoảng trống quản lý

Tổng kiểm kê tài sản công: Nhận diện nguồn lực và những khoảng trống quản lý

Eximbank công bố kết quả kinh doanh Quý III: Tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững

Eximbank công bố kết quả kinh doanh Quý III: Tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 360.000 tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 360.000 tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp