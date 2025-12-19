Khởi công Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Sáng 19/12, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.

Dự án gồm các hạng mục chính: Đoạn đường xây mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3; đoạn đầu tư mở rộng lên 120m đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,55km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đường thuộc địa phận các xã: Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km giúp kết nối Sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,316km, tổng mức đầu tư lên đến 83.000 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay quốc tế Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược trong phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian vùng Thủ đô, tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với Bắc Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Khởi công Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sáng ngày 19/12/2025.

Tuyến đường không chỉ góp phần giảm tải cho Sân bay Nội Bài, hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của Thủ đô, mà còn tạo động lực phát triển các trục đô thị, logistics, dịch vụ chất lượng cao khu vực phía Đông Bắc Hà Nội; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Để dự án được triển khai thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND tphố Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đặc biệt 4 xã có dự án đi qua tập trung cao độ, phân công rõ trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đặc biệt coi trọng công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khu vực dự án đi qua.