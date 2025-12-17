Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản trong quý I/2026

Phát biểu kết luận phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ đạo phải xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong quý I/2026.

Sáng nay (17/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhiều dự án được tháo gỡ, lượng giao dịch tăng ở nhiều loại hình

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản đã được tháo gỡ về khó khăn, vướng mắc về pháp lý, được tiếp tục triển khai tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, tạo nguồn cung mới cho thị trường.

Các chính sách pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng, nhiều chính sách đổi mới được đánh giá và kỳ vọng sẽ tạo không gian cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, về nguồn cung bất động sản, trên địa bàn cả nước có 3.297 dự án ﻿nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (NOXH), đất nền, có quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

﻿﻿Du lịch, nghỉ dưỡng có 218 dự án có quy mô gồm 10.800 căn, tổng mức đầu tư 1,86 triệu tỷ đồng (112 dự án đã hoàn thành, 74 dự án đang triển khai và 32 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

﻿﻿Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng có 223 dự án, tổng mức đầu tư là 544.300 tỷ đồng (138 dự án đã hoàn thành, 65 dự án đang triển khai và 20 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

﻿﻿Có 447 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 93.000 ha (304 dự án đã hoàn thành và 143 dự án đang triển khai).

Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, với lượng giao dịch đạt từ khoảng 537.000 đến 785.000 giao dịch/năm.

Về giá bất động sản, những năm gần đây, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao; mức tăng bình quân khoảng 10 - 15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5 - 10%/năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Tính đến ngày 31/8/2025, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng. Trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,823 triệu tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng từ đầu năm 2025 khá ổn định, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng đầu năm 2025 là gần 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản trong 9 tháng đầu năm đạt 5,18 tỷ USD, tăng 15,2%.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ NOXH, đến nay, cả nước có 698 dự án NOXH đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, ﻿﻿193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; ﻿﻿305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.388/100.275 căn (đạt 102%); khởi công mới 85 dự án với quy mô 91.431 căn.

Sẽ hoàn thành 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước thời hạn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 kết quả nổi bật trong năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ nhất, trong năm 2025, cả nước đã quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vượt trước kế hoạch hơn 5 năm.

Thứ hai, việc phát triển NOXH có nhiều đột phá, với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh, vừa hoàn thiện cơ sở pháp lý. Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn hộ NOXH, vượt mục tiêu đề ra và khoảng năm 2027 - 2028 sẽ hoàn thành 1 triệu căn hộ (mục tiêu đề ra tới năm 2030).

Thứ ba, thị trường bất động sản và nhà ở thương mại cũng có những tiến bộ, chuyển biến, từng bước phục hồi. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của các cơ quan, địa phương có liên quan. Một số cơ chế, chính sách liên quan các luật được tháo gỡ.

Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong quý I/2026

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và phát triển NOXH còn một số vướng mắc, khó khăn. Định hướng thời gian tới, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương, xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong quý I/2026 (gồm cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, NOXH, nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước).

Các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc thể chế, trong đó có chính sách mua, thuê, thuê mua NOXH linh hoạt, dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững; bố trí quỹ đất, các mỏ nguyên vật liệu, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực khác có liên quan tới bất động sản với tinh thần công khai, minh bạch, ổn định. Đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp lớn tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ, triển khai các dự án được các địa phương giao trong phát triển nhà ở xã hội và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững với tinh thần "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Cùng với đó, cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản gồm vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, vốn FDI, hợp tác công tư… để không quá phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng và kiểm soát nguồn vốn tín dụng đi đúng hướng.

Đồng thời, kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ chi phí đầu vào; thúc đẩy ra đời trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước để phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề tồn kho bất động sản trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản an toàn, công khai, minh bạch.

Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu NOXH được giao; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân và NOXH. Cùng với đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện luồng ưu tiên cho thủ tục NOXH, cắt giảm 50% thủ tục hành chính…