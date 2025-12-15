Sau hơn 10 năm đắp chiếu, kỳ vọng hồi sinh cho dự án The Pegasus Riverside?

Theo đề án trước đó, The Pegasus Riverside có quy mô 8,4ha, nằm dọc theo sông Đồng Nai, kéo dài hơn 1,3km từ công viên Nguyễn Văn Trị (đối diện trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai) đến cầu Rạch Cát. Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai, dự án chỉ có hơn 0,6ha đất hiện hữu, còn lại 7,7ha là lấn diện tích sông mà thành hình. Chiều ngang lấn ra sông đoạn hẹp nhất khoảng 30m, đoạn rộng nhất hơn 100m. Ảnh: Kỳ Phương