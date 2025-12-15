Sau hơn 10 năm đắp chiếu, kỳ vọng hồi sinh cho dự án The Pegasus Riverside?

|
Dự án The Pegasus Riverside hay còn được biết đến là dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” (TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, nay là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát (Công ty Toàn Thịnh Phát) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 9/2014, với diện tích 8,4ha, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng. Ảnh: Kỳ Phương
Dự án này được Toàn Thịnh Phát kỳ vọng đem lại khoảng 460 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2015, chủ đầu tư đã quyết định tạm ngừng dự án này trước những bức xúc của dư luận về việc dự án lấn sông Đồng Nai. Ảnh: Kỳ Phương
Theo báo cáo của Công ty Toàn Thịnh Phát, dự kiến xây dựng giai đoạn 1 Dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai gồm 108 căn phố liền kề (bán hầm, trệt, lửng và 3 lầu) ước đạt 555 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 200 tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ 2015 - 2017, giai đoạn 2 có mức lợi nhuận kỳ vọng là 260 tỷ đồng. Ảnh: Kỳ Phương
Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ hình thành khu khách sạn, nhà phố thương mại, siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, công viên trên sông. Tuy nhiên, ngày 23/3/2015, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai rút giấy phép dự án do lo ngại những ảnh hưởng của nó. Ảnh: Kỳ Phương
|Nhiều chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về mạng lưới sông ngòi ở nước ta cũng đánh giá tác động môi trường (DMT) và nhận định hệ lụy lấp sông sẽ gây hậu quả nặng nề đến việc xả lũ của cả khu vực. Dưới sức ép của dư luận và các chuyên gia phản biện, dự án bị cơ quan chức năng “tuýt còi” rồi rơi vào trạng thái đứng yên. Ảnh: Kỳ Phương
Theo đề án trước đó, The Pegasus Riverside có quy mô 8,4ha, nằm dọc theo sông Đồng Nai, kéo dài hơn 1,3km từ công viên Nguyễn Văn Trị (đối diện trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai) đến cầu Rạch Cát. Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai, dự án chỉ có hơn 0,6ha đất hiện hữu, còn lại 7,7ha là lấn diện tích sông mà thành hình. Chiều ngang lấn ra sông đoạn hẹp nhất khoảng 30m, đoạn rộng nhất hơn 100m. Ảnh: Kỳ Phương
Thời gian đầu sau khi dự án bị đắp chiếu, người dân tận dụng trồng rau, thả gà…thế nhưng đến thời điểm hiện taị, một phần nham nhở, đất đá ngổn ngang, cỏ mọc um tùm, 1 phần người dân lấn chiếm làm nhà hàng, quán cà phê… Ảnh: Kỳ Phương
Một số người dân cho biết, nếu dự án không thể triển khai được thì chính quyền nên yêu cầu chủ đầu tư khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu cho sông Đồng Nai và bãi bỏ dự án treo, chứ nhiều năm qua, người dân không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa, mặc khác cây cối um tùm, đất đá ngổn ngang gây nguy hiểm. Ảnh: Kỳ Phương
Dự án The Pegasus Riverside là 1 trong 8 dự án trọng điểm sẽ được Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vì dính hàng loạt vấn đề: chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý, nguy cơ thất thoát lớn. Thời kỳ thanh tra diễn ra từ khi triển khai đến ngày 1/7/2025. Ảnh: Kỳ Phương
Mục tiêu của đợt thanh tra của Thanh tra Chính phủ lần này không chỉ để làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm (nếu có) mà còn rà soát, kiến nghị thay đổi chính sách đầu tư, tránh lãng phí tài nguyên công. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Ảnh: Kỳ Phương