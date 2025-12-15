Chi cục Hải quan khu vực XIII: Chủ động kiểm soát chặt buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tăng cường tuần tra, giám sát địa bàn, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm 2025.

Thực hiện nhiệm vụ điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục Hải quan khu vực XIII chủ động bám sát địa bàn, theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn và xu hướng mới nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong kỳ, Chi cục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tập trung rà soát, phân tích đối tượng trọng điểm, tăng cường kiểm soát các chuyến bay quá cảnh, chuyến bay chở hàng hóa vận chuyển độc lập, giám sát chặt chẽ hành lý, hàng hóa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Đồng thời, đơn vị triển khai kiểm tra nội bộ năm 2025 đối với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh theo Quyết định số 360/QĐ-HQKV13 ngày 04/11/2025; ban hành Kế hoạch số 1681/KH-HQKV13 ngày 24/10/2025 về cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-CHQ về quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng.

Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh được duy trì thường xuyên thông qua việc thực hiện Kế hoạch số 243/KH-KSHQ ngày 31/10/2025 tại địa bàn do Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận quản lý, từ 10/11/2025 đến 12/11/2025.

Chi cục Hải quan khu vực XIII sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong tháng 12/2025. Ảnh minh hoạ

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm soát hải quan năm 2025 cho thấy nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, công tác tuần tra đạt 1.991/1.750 lượt, tương đương 114% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Công tác lập mới hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình đạt 09/08 hồ sơ, đạt 113% chỉ tiêu. Lập mới hồ sơ sưu tra đạt 05/07 hồ sơ, đạt 71% chỉ tiêu.

Về kết quả phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm, Chi cục chủ trì phát hiện, bắt giữ và xử lý hành chính 59/57 vụ, đạt 103% chỉ tiêu; phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý hành chính 03/03 vụ, đạt 100% chỉ tiêu. Đối với xử lý hình sự, năm 2025 không phát sinh vụ việc, đạt 0/5 vụ chỉ tiêu được giao.

Trong công tác pháp chế và xử lý vi phạm, Chi cục đã tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; báo cáo Cục Hải quan về tình hình triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị và đánh giá việc thi hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

Đối với vụ án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam khởi kiện, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 74/2025/QĐXXST-HC ngày 22/10/2025 đưa vụ án ra xét xử vào ngày 06/11/2025, sau đó dời lịch và tiếp tục hoãn phiên tòa ngày 18/11/2025. Đơn vị đã kịp thời tham mưu báo cáo Cục Hải quan về diễn biến vụ việc theo quy định.

Về cưỡng chế thi hành Quyết định số 317/QĐ-XPHC ngày 01/11/2024, Chi cục đã tham mưu ban hành 18 quyết định cưỡng chế theo biện pháp trích tiền từ tài khoản, thu được khoảng 9.263.000 đồng; tổng số tiền phạt công ty Trung Nam đã chấp hành và bị cưỡng chế khoảng 1.510.531.000 đồng.

Trong kỳ, đơn vị xử lý 05 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 17.338.658 đồng; lũy kế xử lý 57 vụ, số tiền 428.575.805 đồng. Ngoài ra, thực hiện 01 vụ ấn định thuế với số tiền 179.825.340 đồng. Tổng số nộp ngân sách nhà nước là 197.163.998 đồng.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, trong tháng 12, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ được trang cấp; tăng cường khai thác, phân tích cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, kiểm soát.