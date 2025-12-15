Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý thuế

(TBTCO) - Ngày 15/12, Thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác quản lý thuế, trọng tâm là công tác quản lý hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan Thuế địa phương với UBND các xã, phường, đặc khu thuộc TP. Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thuế. Trong đó, trọng tâm là công tác quản lý hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thuế và theo quy định của Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, quy chế phối hợp này là cơ sở pháp lý quan trọng, quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các bên trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng)

Hơn nữa, thông qua quy chế này, cơ quan thuế và chính quyền cơ sở sẽ phát huy tối đa vai trò, thế mạnh của mỗi bên. Nâng cao tính chủ động, kịp thời trong xử lý công việc, hạn chế chồng chéo, bỏ sót, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt, trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, việc phối hợp chặt chẽ giữa Thuế Thành phố và UBND phường, xã, đặc khu sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao vai trò của chính quyền cơ sở, cụ thể là UBND phường, xã, đặc khu trong việc nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội tại địa bàn, quản lý dân cư, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp cùng chính quyền cơ sở nhằm tăng cường công tác quản lý thuế. (Ảnh: Văn Dũng)

“Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở và sự nỗ lực của ngành Thuế, Quy chế phối hợp sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của Thành phố”, ông Thành nói.

Theo Quy chế, cơ quan Thuế và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán như: công tác liên thông, cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.

Hội nghị là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn. (Ảnh: Văn Dũng)

Phát hiện và thông báo kịp thời cho cơ quan thuế các trường hợp như bắt đầu kinh doanh, tạm ngừng, ngừng hẳn hoạt động, thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh trên địa bàn, kinh doanh không đăng ký, kinh doanh sai phép, ngoài địa điểm được cấp phép, đảm bảo cập nhật dữ liệu đúng thực tế giữa hai cơ quan.

Phối hợp trong công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi có yêu cầu. Đồng thời, phối hợp trong công tác cải cách hành chính và công khai minh bạch, giúp chuẩn hóa quy trình quản lý hộ kinh doanh từ cấp phường đến cơ quan thuế; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, phường, đặc khu.

Sau cùng là phối hợp trong công tác quản lý đối tượng, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, xác minh đại diện pháp luật của người nộp thuế; phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế theo quy định.

Trong thời gian tới, Thuế TP. Hồ Chí Minh và UBND các xã, phường, đặc khu sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.