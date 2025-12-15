(TBTCO) - Chỉ còn gần 20 ngày nữa là kết thúc chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, ngành Thuế đang không quản ngày đêm tăng tốc “đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ không giới hạn, cầm tay chỉ việc để hộ kinh doanh hiểu, hộ kinh doanh tin, hộ kinh doanh chuyển đổi.

Hành động thần tốc, quyết liệt, hiệu quả

Ngày 1/11/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng, khởi động một chiến dịch cải cách thủ tục hành chính thuế đầy quyết liệt. Với tinh thần “60 ngày hành động: Thần tốc - quyết liệt - hiệu quả”, cơ quan thuế các cấp trên phạm vi toàn quốc đã ra quân đồng bộ với mục tiêu tuyên truyên, hỗ trợ để “hộ hiểu - hộ tin - hộ chuyển đổi” - đảm bảo 100% hộ kinh doanh trên địa bàn nắm bắt được chính sách và thực hiện chuyển đổi được thuận lợi nhất.

Không khí sôi nổi này vẫn đang diễn ra ở hầu hết cơ quan thuế các cấp, hoạt động này đã lan tỏa tinh thần “ngày cuối tuần không ngừng nghỉ” tiếp tục hành trình ra quân thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm xóa bỏ thuế khoán.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Thuế TP. Hà Nội đang bước vào giai đoạn quan trọng của tiến trình triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Cán bộ, công chức Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Đức Thanh

Theo chỉ đạo, đến ngày 1/1/2026, thành phố phải hoàn thành việc chuẩn hóa 100% danh bạ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, bao gồm: tình trạng hoạt động, thông tin định danh và tài khoản giao dịch điện tử. Đây là cơ sở dữ liệu cốt lõi giúp ngành Thuế quản lý minh bạch, chính xác và tạo nền tảng cho phương thức quản lý thuế hiện đại thay thế thuế khoán. Đồng thời, 100% người nộp thuế trong ngưỡng phải nộp thuế được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách thuế, quy trình kê khai và các công nghệ hỗ trợ, đảm bảo sẵn sàng thực hiện kê khai điện tử. Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ nộp hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 90%; 100% hồ sơ khai thuế và số tiền thuế nộp được thực hiện điện tử, trong đó ít nhất 80% thanh toán bằng phương thức trực tuyến.

Đối với nhóm hộ kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế, thành phố yêu cầu bảo đảm tất cả được cung cấp thông tin chính sách, được hướng dẫn cài đặt và sử dụng eTax Mobile để giao dịch điện tử với cơ quan Thuế. Lộ trình hướng tới mốc tháng 1/2027, Hà Nội sẽ đủ điều kiện triển khai kỳ kê khai thuế đầu tiên theo mô hình mới. Đồng thời, 100% người nộp thuế thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn được hướng dẫn đầy đủ về hóa đơn điện tử, chứng từ và sổ sách kế toán.

Ông Lê Thanh Hà - Trưởng Thuế cơ sở 16 TP. Hà Nội cho biết, khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, nhưng toàn thể công chức của Thuế cơ sở 16 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, làm việc liên tục, bám sát địa bàn, đến tận từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Thuế cơ sở 16 TP. Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 60 ngày cao điểm, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Mang lại lợi ích vàng cho hộ kinh doanh

Để công tác triển khai đảm bảo tiến độ, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quá trình triển khai và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các Thuế cơ sở và phối hợp với UBND các xã/phường/đặc khu quyết liệt triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Trong thời gian còn lại của chiến dịch, Thuế TP. Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa, đảm bảo quá trình chuyển đổi từ khoán sang kê khai diễn ra suôn sẻ, minh bạch và phù hợp lợi ích của hộ kinh doanh. Phó Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng Ngô Đình Hùng

Song song với đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt ký kết thoả thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng, đại lý thuế… trên địa bàn nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong chuyển đổi số, triển khai hoá đơn điện tử để sẵn sàng kết nối, chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử từ máy tính tiền về cơ quan thuế theo đúng quy định.

Được biết, Thuế TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện 2.654 lượt hoạt động truyền thông, tuyên truyền chính sách thuế; phát hành 254.257 ấn phẩm; tổ chức thực hiện 806 lượt hội nghị, tập huấn, đối thoại với 177.052 lượt hộ kinh doanh tham gia; tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho 74.912 lượt hộ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày còn lại của năm, đơn vị tiếp tục “tăng tốc” thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả. Cụ thể, Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng, đại lý thuế cùng 168 xã, phường, đặc khu về triển khai hỗ trợ chuyển đổi và chuẩn bị công tác quản lý thuế hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết, sau 30 ngày đêm nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế, cùng sự đồng hành, phối hợp của các nhà cung cấp giải pháp, các ngân hàng thương mại, sự chia sẻ, tin tưởng của các hộ kinh doanh, Nghệ An hoàn thành chiến dịch chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đúng tiến độ và vượt kỳ vọng.

Trong đó, 100% hộ kinh doanh thuộc diện đã dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; 99,99% hộ kinh doanh nộp thuế đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile; toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển thành doanh nghiệp. Các hộ còn lại đã hiểu chủ trương và sẵn sàng chuyển đổi từ ngày 1/1/2026.

Ông Ngô Đình Hùng - Phó Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, qua hơn một nửa thời gian của kế hoạch 60 ngày cao điểm, đơn vị đã đạt những kết quả rất tích cực, trên 70% hộ kinh doanh đang sử dụng thuế khoán được tiếp cận thông tin đầy đủ về việc chuyển đổi. Hầu hết hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích minh bạch, công bằng, hiện đại hơn khi chuyển sang kê khai thuế. Phần lớn hộ kinh doanh nắm được quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế và sẵn sàng áp dụng công nghệ, phương thức nộp thuế điện tử.

Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, không chỉ là một kế hoạch hành chính, mà là minh chứng cho tinh thần quyết tâm chuyển đổi của cả một hệ thống chính trị. Mỗi con số, mỗi nỗ lực hỗ trợ đều hướng tới mục tiêu cuối cùng: mang lại lợi ích vàng cho hộ kinh doanh - minh bạch, mở rộng cơ hội phát triển, và tối ưu hóa bằng công nghệ.